CF Montréal vs. Atlanta United por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre CF Montréal y Atlanta United, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se llevará a cabo este miércoles 14 de octubre a las 20.30 h en el Stade Saputo, ubicado en Montreal.

El presente de ambos equipos

Ambos conjuntos llegan al compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras tropezar en sus presentaciones más recientes. El CF Montréal arriba a este duelo luego de caer por 2-1 ante Toronto FC, mientras que el Atlanta United también llega golpeado, tras haber perdido frente a FC Cincinnati por 3-1 en su última aparición.

Antecedentes y actualidad

El choque en el Stade Saputo pone frente a frente a dos equipos que buscan reencontrarse con la victoria en la recta final de la temporada. Aunque el rendimiento reciente de ambos ha sido irregular, el factor localía representa una oportunidad para que el CF Montréal intente imponer condiciones ante un Atlanta United que ha mostrado fragilidades defensivas en su última salida.

Lo que está en juego

Sumar de a tres resulta vital para las aspiraciones de ambos clubes en la tabla de posiciones de la MLS. Con la temporada ingresando en su etapa de definición, tanto el CF Montréal como el Atlanta United necesitan los puntos en disputa para escalar posiciones y mantener vivas sus posibilidades en el certamen.