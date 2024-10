Champions League: Arsenal-PSG, un choque de alto voltaje al que Luis Enrique le agregó más pimienta borrando a Dembélé

Escuchar

Con el nuevo formato de liga de la Champions League, no hay que esperar a los play-offs para los cruces entre los equipos más fuertes. Conjuntos que antes se evitaban en el arranque porque como cabezas de serie compartían el mismo copón del sorteo, ahora se quitan puntos en esta larga etapa clasificatoria hasta los octavos de final, cuando se retoma el esquema habitual. Cada club disputa dos partidos más (ocho fechas) en comparación con el formato anterior.

Ya en la jornada inaugural hubo encuentros entre tanques. Manchester City e Inter -finalistas en 2023- empataron 0-0. Milan perdió 3-1 de local frente a Liverpool. Este martes, la segunda fecha llega con un atractivo especial: Arsenal frente a Paris Saint Germain. El conjunto inglés viene de igualar 0-0 de visitante frente a Atalanta y el francés venció 1-0 al debutante Girona. Ninguno de los dos obtuvo el título de la competencia que empezó a disputarse en 1955 como Copa de Europa, pero por potencial futbolístico y ambición se consideran serios aspirantes y el resto no deja de mirarlos como amenazas de riesgo.

Bradley Barcola, un delantero que ganó espacio en la formación de PSG tras la salida de Mbappé FRANCK FIFE - AFP

Para PSG, la Champions es un objetivo esencial desde que los qataríes asumieron el control del club en 2011. Hasta ahora se encadenaron las decepciones, que fueron más duras en las dos temporadas reunió al tridente Messi-Neymar-Mbappé. Arsenal acarició la gloria durante el transformador ciclo con Arsène Wenger, que condujo a los gunners a la final de 2006, perdida ante Barcelona (Messi, lesionado, no estuvo en el partido decisivo). Ahora, de la mano de Mikel Arteta, intenta hacer valer a un plantel jerarquizado, que mantuvo la base que fue segunda, a dos puntos, de Manchester City en la Premier League pasada y para esta temporada se reforzó con el defensor italiano Riccardo Calafiori (45 millones de euros), el mediocampista Mikel Merino (32 millones) y el delantero Raheem Sterling (llegó con el pase en su poder).

Con la salida de Mbappé a Real Madrid, Paris Saint Germain mantiene un plantel competitivo, pero sin figuras de primer nivel internacional. Habrá que ver si extiende su hegemonía en la Ligue 1 -conquistó 10 de los últimos 12 títulos-, en un comienzo que lo muestra igualado con Monaco en el primer puesto después de seis fechas.

El perfil alto de PSG actualmente pasa por su director técnico, Luis Enrique, que en sus declaraciones sale de lo convencional, no tiene inconvenientes en polemizar con la prensa y pone mucho énfasis en la defensa de sus convicciones. Durante el Mundial de Qatar, al frente del seleccionado de España rompió los moldes al mantener contacto periódico y responder preguntas de la gente por Twitch. Ahora acaba de estrenar un documental personal en Movistar con un título muy provocador: “No tenéis ni puta idea”.

Declan Rice, uno de los motores en el medio campo de Arsenal ADRIAN DENNIS - AFP

Uno de los nombres con más cartel que le queda a PSG es Ousmane Dembélé. La última sorpresa de Luis Enrique se conoció en la conferencia de prensa previa al cotejo frente a Arsenal: lo borró al “Mosquito”, titular el último viernes en la victoria 3-1 frente a Rennes y uno de los goleadores del equipo en la Ligue 1, con cuatro tantos, en una delantera en la que está brillando Bradley Barcola (seis goles), que a los 22 años continúa con la evolución que ya le hizo un lugar en el seleccionado de Francia.

¿Qué hizo Dembélé para que no lo subieran al avión que llevó a la delegación a Londres? Luis Enrique no quiso entrar en detalles, pero dio a entender que el extremo incumplió con los deberes de un profesional. Ya durante su época en Barcelona, Dembélé había recibido varios llamados de atención por no cuidar su alimentación -el club le terminó poniendo un cocinero particular-, no respetar horarios y juntar una gran cantidad de amigos en su casa por la noche. Ese ritmo de vida un tanto alejado de la disciplina en el alto rendimiento deportivo lo llevó a sufrir varias lesiones musculares. Luis Enrique no llegó a dirigir a Dembélé en Barcelona, se cruzaron sin coincidir: cuando el asturiano dejó la conducción del equipo catalán, a mediados de 2017, se incorporó el delantero desde Borussia Dortmund, en un pase por 135 millones de euros.

“Claro, sin ningún problema”, arrancó Luis Enrique cuando lo consultaron si iba a dar una explicación sobre la exclusión de Dembélé. Y se explayó: “Si alguien de manera grave no cumple con las obligaciones del equipo y significa para mí que no está preparado para un partido tan importante como éste, mi obligación es buscar lo mejor para el equipo. Esa es mi decisión. ¡Y la tomaría 100 veces más! Yo soy muy sincero, pero no voy a hacer de esto una telenovela. No ha habido ninguna discusión entre el jugador y yo. Es totalmente falso. Es mentira. No hay problema entre el jugador y el entrenador. Hay un problema entre el jugador y sus obligaciones con el equipo. Pero se podría subsanar en cinco minutos”.

Consultado sobre si el club respaldó su decisión, Luis Enrique desplegó otra faceta de su gusto, la de aleccionar a la prensa: “¿Saben lo que pasa? Ustedes creen que armar un equipo es fácil. Que es poner 11 jugadores y que todo fluya. Armar un equipo tiene una serie de circunstancias difíciles. Tomé una decisión difícil (la exclusión de Dembélé), convencido de que es lo mejor para el equipo. Eso no significa que sea irreversible. Yo firmé con el PSG para hacer un equipo. Eso lo puedo garantizar. Voy a hacer un equipo hasta el último día que esté en París. Un equipo que tenga identidad, que sea valiente, atrevido, que juegue bien al fútbol. No puedo garantizar títulos, tampoco ganar la Champions. Lo otro sí. Porque el primer día que no pueda conseguir eso, me voy a mi casita. Y por supuesto, respaldado por la dirección deportiva y por el club. Me han contratado para hacer un equipo. Lo voy a hacer. Y en ese equipo estará Ousmane Dembélé, por si alguno tiene dudas”.

