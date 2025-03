Julián Alvarez y un mensaje con altura luego de la eliminación del Atlético ante Real Madrid, por la Champions League

Todavía se escuchan discusiones sobre la eliminación de Atlético de Madrid en la Champions League. El penal invalidado a Julián Alvarez por el “doble toque” del balón en la definición desde los 12 pasos ante Real Madrid, por los octavos de final del principal certamen europeo de clubes. Voces a favor y en contra, revisión incluso para si -de ahora en más- no es demasiado castigo que no se cuente como gol una acción involuntaria así, se piensa en que el ejecutor tenga la chance de volver a patear... Pero lo cierto es que ya nada modificará la realidad de ese penal.

Nadie se fue más frustrado por la mala suerte como el delantero de la selección argentina, que pese a su corta edad (25 años) se cansó de ganar trofeos tanto con el combinado nacional como en River, Manchester City y Atlético de Madrid, donde recaló para tener más minutos en la cancha, algo que no le podía asegurar Pep Guardiola, entrenador del conjunto inglés.

Este jueves, Julián Alvarez se expresó en redes sociales con mucha altura, sin poniendo excusas ni haciendo referencia al penal: “Duele quedar afuera después de haberlo dado todo en la cancha y luchar hasta el último minuto. No se nos dio, pero este equipo demostró carácter, entrega y corazón. Gracias a nuestra hinchada por estar siempre, alentar sin parar y hacer que cada partido sea especial.Ahora toca mirar hacia adelante y enfocarnos en lo que viene", publicó en su cuenta de Instagram. Y, además, tuvo la grandeza de reconocer el pasaje de su clásico rival: “Felicitaciones al Real Madrid por la clasificación”.

La foto principal del posteo se lo ve al exdelantero de River aplaudiendo el aliento y la confianza de los hinchas, junto a sus compañeros, en el final del partido. Y la segunda foto se ve a un joven hincha del colchonero levantando su pulgar derecho mientras es guiado por su padre.

La polémica se generó en el mismo momento de la ejecución, en la tanda de penales que terminaría dándole el boleto a Real Madrid para medirse contra el Arsenal en los cuartos de final. Justo este mismo jueves se había expedido la UEFA. Ante la consulta de Atlético de Madrid por la anulación del penal de Julián Álvarez, la UEFA publicó un comunicado en el que ratificó la decisión del VAR, y la justificó con un video de la jugada.

En las imágenes puede verse que el primer toque con el pie de apoyo, aunque imperceptible, existe. Eso motivó que los asistentes tecnológicos revisaran el lanzamiento y, más tarde, lo invalidaran. Para ello se valieron de imágenes propias, que no se difundieron en la transmisión televisiva ni tampoco después.

“El Atlético de Madrid consultó a la UEFA sobre el incidente, que provocó la anulación del penal lanzado por Julián Álvarez al final del partido de la UEFA Champions League de ayer contra el Real Madrid”, confirma la entidad rectora del fútbol europeo, con sede en Nyon (Suiza). Y agrega: “Aunque fue mínimo, el jugador hizo contacto con el balón con el pie de apoyo antes de patear, como se muestra en el video adjunto. Según la regla actual (Reglas de Juego, Regla 14.1), el VAR tuvo que llamar al árbitro para anular el gol”. La UEFA adelanta que “entablará conversaciones con la FIFA y la IFAB [el organismo encargado de revisar el reglamento] para determinar si la regla debe revisarse en los casos en que un doble toque sea claramente involuntario”.

Julián Álvarez del Atlético de Madrid se resbala tras ejecutar un disparo en la tanda de penales ante el Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Manu Fernández) Manu Fernández - AP

El día anterior, Diego Simeone mostró su bronca en la conferencia de prensa posterior al partido. Encaró en buenos términos al plantel de periodistas que había en la sala: “Yo les hago una pregunta a ustedes, que por ahí lo vieron. Yo el penal no lo vi, me quedé por ahí caminando, sin ver la tanda. ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿La tocó, o no la tocó?" Uno de los reporteros le respondió: “Yo vi la repetición, pero no lo tengo claro”. El Cholo redobló la apuesta: “No tengas miedo. Si tenés miedo porque después te van a retar, no hablés”. Y de inmediato, preguntó a los que estaban presentes: “Cualquiera de los que está acá, ¿vio que la pelota la tocó Julián Álvarez dos veces, sí o no? Que levante la mano“.

El fútbol continuará para Julián Alvarez y Atlético de Madrid. El delantero argentino, que siempre tuvo un comportamiento profesional ante un triunfo o una derrota, volvió a dejar un mensaje positivo para el deporte.

