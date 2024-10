Champions League: el nuevo formato trae más goles, pero acentúa las desigualdades

Escuchar

Si bien es prematuro para sacar conclusiones del nuevo formato de la Champions League, lo que se lleva disputado, una fecha y media, ya entregó una tendencia: numerosas goleadas. Resultados abultados, triunfos por amplio margen, que tienen el condimento de los goles, sí, pero rebajan la categoría de los partidos por la falta de equivalencias. Varios cotejos se resuelven mucho antes de los 90 minutos, solo queda por saber cuán exagerada será la victoria. Las desigualdades quedan a la vista.

El cupo ampliado a 36 equipos, todos incluidos en una misma liga, más la distribución que hizo el algoritmo para que cada uno dispute ocho encuentros -distintos rivales, sin ida y vuelta- como paso previo a los play-offs, dio lugar a choques en los que la diferencia de nivel es muy ostensible.

En el esquema que se dejó de lado, con ocho zonas de cuatro conjuntos, también había goleadas, pero este renovado modelo parece acentuar la brecha entre los más poderosos del continente y los débiles. Ya en la fecha inaugural, Bayern Munich se despachó con un 9-2 sobre Dinamo Zagreb. Celtic barrió a Bratislava por 5-1, Bayer Leverkusen (4-0) no tuvo problemas en la visita a Feyenoord y Borussia Dortmund se volvió con un 3-0 de Brujas.

Este martes se disputaron 9 de los 18 cotejos de la segunda jornada, que se completará el miércoles. La tendencia del debut se profundizó. Se contabilizaron 32 goles, con un promedio de 3,55 por partido. El primer lugar del podio en los triunfos arrolladores lo ocupó Borussia Dortmund, con un 7-1 a Celtic, que pasó por la contracara de lo que había sido su debut. Los alemanes, finalistas del último torneo que conquistó Real Madrid, ya son los más goleadores (10) y poseedores de la mejor diferencia (+9).

El telón de los hinchas de Borussia Dortmund en repudio a la UEFA Martin Meissner - AP

Karim Adeyemi pasó de un estupendo hat-trick entre los 11 y 42 minutos del primer tiempo, a ser reemplazado en el comienzo de la segunda etapa, cuando al caer tras un salto dio todos los síntomas de haber sufrido un desgarro en un muslo posterior. Antes había dejado tres zurdazos que entraron pegados al travesaño y los postes. Golazos de este extremo nacido en Munich, hijo de un nigeriano y una rumana. Fue contratado hace dos años, por 30 millones de euros, para reemplazar a Erling Haaland, transferido a Manchester City. Borussia Dortmund fue a buscar a Adeyemi a Salzburgo, como años antes había hecho con Haaland.

Lo más destacado de Borussia Dortmund 7 - Celtic 1

La nueva Champions fue duramente cuestionada desde una de las cabeceras más emblemáticas de los estadios europeos: el muro amarillo del Signal Iduna Park, donde los hinchas de Borussia Dortmund desplegaron un enorme telón con la inscripción “UEFA Mafia”, y una bandera por debajo que hacía de subtitulado: “No les importa el deporte, todo lo que les importa es el dinero.”

Lautaro Martínez se reencontró con Diego Milito tras el partido Mattia Pistoia - Inter - FC Internazionale

Como ante Manchester City, Simone Inzaghi preservó a Lautaro Martínez, no lo incluyó entre los titulares. El Toro ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo y marcó con una definición cruzada de zurda en el 4-0 de Inter sobre Estrella Roja (Belgrado). Con este tanto, el capitán de Inter marcó por sexta temporada consecutiva por la Champions League. El triunfo se abrió con un formidable tiro libre de Hakan Calhanoglu.

El bahiense lleva una buena semana después de la sequía en el comienzo de la temporada, sin marcar en las primeras cuatro fechas del calcio. Recuperó la eficacia el último sábado, con dos goles a Udinese. Al final del partido, Martínez se saludó afectuosamente y conversó animadamente con Diego Milito a un costado de la cancha. Cuando Racing transfirió a Lautaro a Inter en 2018, Milito era el encargado del departamento de fútbol de la Academia, a la que pretende volver como presidente en las elecciones de fin de año.

Lo más destacado de Inter 4 - Estrella Roja 0

Barcelona, tras la derrota en el debut en Monaco, se recuperó con un 5-0 sobre Young Boys (Suiza). Marcaron Robert Lewandowski (2), Raphinha, Iñigo Martínez y Camara (en contra). En Eslovaquia, Manchester City tuvo la puntería que le faltó en la jornada inaugural frente a Inter: venció por 4-0 a Bratislava, con tantos de Ilkay Gündoğan, Phil Foden, Erling Haaland y James Mactee. El otro resultado amplio del día fue el 4-0 del debutante Brest sobre Salzburgo.

Lo más destacado de Arsenal 2 - Paris Saint Germain 0

El partido con más cartel de la jornada se disputó en Londres, con el 2-0 de Arsenal ante Paris Saint Germain, que no tuvo a Ousmane Dembélé, excluido por Luis Enrique por motivos disciplinarios. El conjunto de Mikel Arteta aprovechó una floja salida de Gianluigi Donnarumma para el 1-0 con gol de cabeza de Kai Havertz. Luego aumentó Bukayo Saka, con un tiro libre cruzado.

Con la salida de Kylian Mbappé, PSG dejó atrás la etapa de las figuras, bajó el promedio de edad de la formación (23 años la de este martes). En la defensa aparece el ecuatoriano William Pacho (22) y en la delantero estuvieron Desiré Doué (19), Lee Kang-In (23) y Bradley Barcolá (22). Tras el final, Luis Enrique tuvo unos de sus habituales cruces provocadores con la prensa: “No, no tengo intención de explicarte la táctica porque seguramente no lo vas a entender. Tenemos que intentar corregir muchas cosas como equipo, pero no tengo ninguna intención de explicar nada”.

Los otros resultados de este martes: Stuttgart 1 vs. Sparta Praga1, Bayer Leverkusen 1 vs. Milan 0 y PSV Eindhoven 1 vs. Sporting Lisboa 1. La segunda fecha se completa este miércoles, con Benfica ante Atlético de Madrid como cotejo destacado. Y la expectativa también puesta en saber si continua la lluvia de goles en el resto de la programación: Girona vs. Feyenoord, Shakhtar Donetsk vs. Atalanta, Aston Villa vs. Bayern Munich, Dinamo Zagreb vs. Monaco, Lille vs. Real Madrid, Liverpool vs. Bologna, Leipzig vs. Juventus, Sturm Graz vs. Brujas.

