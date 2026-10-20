Champions League, EN VIVO: el minuto a minuto de los partidos
Se disputa el comienzo de la tercera fecha, con nueve partidos
Finalizaron los dos primeros partidos de la Champions League
Fenerbahce empató 2-2 como local ante Slavia Praga y sigue sin ganar en la fase liga, después de un empate y una goleada sufrida en la fecha anterior. Por su parte, Borussia Dortmund derrotó 2-1 a Sabah en Azerbaiyán, gracias a un doblete de Serhou Guirassy. Así se cerró el primer turno de la tercera jornada, antes del comienzo de los otros siete encuentros.
PSG y Barcelona, frente a frente en el gran duelo de la jornada
Los dos equipos más goleadores de la fase liga de la Champions se enfrentan desde las 16. PSG, con diez tantos, y Barcelona, con nueve, llegan con puntaje perfecto después de ganar sus dos primeros partidos.
El 11 de Luis Enrique: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos (capitán), Willian Pacho, Lucas Hernández; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.
El 11 de Hansi Flick: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha (capitán) y Anthony Gordon.
😎 ¡QUÉ PINTA, LAMINE! Así llegó Yamal al Parque de los Príncipes para disputar el duelo estelar de la fecha 3 de la fase liga de la #ChampionsLeague: PSG - BARCELONA. 🔥— SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2026
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Los argentinos protagonistas de la jornada
La tercera fecha de la Champions League tendrá una importante presencia argentina. Alexis Mac Allister será titular en Liverpool, mientras que Enzo Fernández estará desde el arranque en Manchester City. En Atlético de Madrid jugarán Julián Alvarez y Giuliano Simeone, con Juan Musso entre los suplentes. Por su parte, Leonardo Balerdi y Nahuel Molina serán titulares en Roma.
Los elegidos para arrancar el partido de hoy 🔴⚪ pic.twitter.com/umIS0gaIV7— Atlético de Madrid (@Atleti) October 20, 2026
Los primeros partidos ya tienen goles
En el entretiempo, Fenerbahçe supera 2-1 a Slavia Praga, gracias a un golazo de Oguz Aydin y otro de Mason Greenwood; el descuento fue de Lukas Provod por un error en la salida (todo antes de los 15 minutos); mientras que Sabah y Borussia Dortmund empatan 1-1 en Azerbaiyán. Ambos encuentros abrieron la tercera fecha, a la espera del turno principal, que tendrá como plato fuerte el duelo entre PSG y Barcelona.
Los nueve partidos del día
La actividad comenzó con dos encuentros: Fenerbahçe recibe a Slavia Praga y Sabah se enfrenta con Borussia Dortmund. A las 16 se pondrán en marcha los otros siete cruces: Liverpool-Villarreal, Roma-Slovan Bratislava, Napoli-Bodo/Glimt, PSG-Barcelona, Stuttgart-Atlético de Madrid, Manchester City-AEK y Porto-PSV.
Bienvenidos al minuto a minuto de la Champions League
Este martes comienza la tercera fecha de la Champions League, con nueve partidos repartidos en dos turnos. La gran atracción de la jornada será el enfrentamiento entre PSG y Barcelona, desde las 16, aunque también habrá acción para varios equipos con futbolistas argentinos, como Liverpool, Roma, Atlético de Madrid y Manchester City. Transmiten ESPN, Fox Sports y Disney+. Para seguir el minuto a minuto, LA NACION ofrece este artículo.
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