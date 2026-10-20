Champions League, EN VIVO: el minuto a minuto de los partidos

Los dos equipos más goleadores de la fase liga de la Champions se enfrentan desde las 16. PSG, con diez tantos, y Barcelona, con nueve, llegan con puntaje perfecto después de ganar sus dos primeros partidos.

El 11 de Luis Enrique: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos (capitán), Willian Pacho, Lucas Hernández; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.