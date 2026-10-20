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Champions League, EN VIVO: el minuto a minuto de los partidos

Se disputa el comienzo de la tercera fecha, con nueve partidos

Lamine Yamal en la entrada en calor en el Parque de los Príncipes
Lamine Yamal en la entrada en calor en el Parque de los PríncipesFRANCK FIFE - AFP

Finalizaron los dos primeros partidos de la Champions League

Fenerbahce empató 2-2 como local ante Slavia Praga y sigue sin ganar en la fase liga, después de un empate y una goleada sufrida en la fecha anterior. Por su parte, Borussia Dortmund derrotó 2-1 a Sabah en Azerbaiyán, gracias a un doblete de Serhou Guirassy. Así se cerró el primer turno de la tercera jornada, antes del comienzo de los otros siete encuentros.

Fenerbahce logró su primera victoria en la Champions League
Fenerbahce logró su primera victoria en la Champions LeagueEmrah Gurel - AP

PSG y Barcelona, frente a frente en el gran duelo de la jornada

Los dos equipos más goleadores de la fase liga de la Champions se enfrentan desde las 16. PSG, con diez tantos, y Barcelona, con nueve, llegan con puntaje perfecto después de ganar sus dos primeros partidos.

El 11 de Luis Enrique: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos (capitán), Willian Pacho, Lucas Hernández; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Los argentinos protagonistas de la jornada

La tercera fecha de la Champions League tendrá una importante presencia argentina. Alexis Mac Allister será titular en Liverpool, mientras que Enzo Fernández estará desde el arranque en Manchester City. En Atlético de Madrid jugarán Julián Alvarez y Giuliano Simeone, con Juan Musso entre los suplentes. Por su parte, Leonardo Balerdi y Nahuel Molina serán titulares en Roma.

Los primeros partidos ya tienen goles

En el entretiempo, Fenerbahçe supera 2-1 a Slavia Praga, gracias a un golazo de Oguz Aydin y otro de Mason Greenwood; el descuento fue de Lukas Provod por un error en la salida (todo antes de los 15 minutos); mientras que Sabah y Borussia Dortmund empatan 1-1 en Azerbaiyán. Ambos encuentros abrieron la tercera fecha, a la espera del turno principal, que tendrá como plato fuerte el duelo entre PSG y Barcelona.

En Estambul, Fenerbahce se fue en ventaja al entretiempo
En Estambul, Fenerbahce se fue en ventaja al entretiempoTolga Uluturk - ZUMA Press Wire DPA

Los nueve partidos del día

La actividad comenzó con dos encuentros: Fenerbahçe recibe a Slavia Praga y Sabah se enfrenta con Borussia Dortmund. A las 16 se pondrán en marcha los otros siete cruces: Liverpool-Villarreal, Roma-Slovan Bratislava, Napoli-Bodo/Glimt, PSG-Barcelona, Stuttgart-Atlético de Madrid, Manchester City-AEK y Porto-PSV.

Bienvenidos al minuto a minuto de la Champions League

Este martes comienza la tercera fecha de la Champions League, con nueve partidos repartidos en dos turnos. La gran atracción de la jornada será el enfrentamiento entre PSG y Barcelona, desde las 16, aunque también habrá acción para varios equipos con futbolistas argentinos, como Liverpool, Roma, Atlético de Madrid y Manchester City. Transmiten ESPN, Fox Sports y Disney+. Para seguir el minuto a minuto, LA NACION ofrece este artículo.

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