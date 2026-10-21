Champions League, EN VIVO: los goles de Nico Paz y el minuto a minuto de los partidos

Como aplastó 4-1 a Manchester United, con una actuación brillante de Nico Paz, autor de dos goles y una asistencia, que se fue en una lluvia de aplausos. El equipo inglés sufrió su segunda derrota consecutiva en el torneo y acumula siete partidos sin ganar en todas las competencias. En Francia, Galatasaray venció 4-2 a Lille. Ahora, la atención se traslada a los otros siete encuentros de la jornada.

El festejo de Paz con los hinchas en la goleada 4-0 a Manchester United Antonio Calanni - AP