Champions League, EN VIVO: los goles de Nico Paz y el minuto a minuto de los partidos
La tercera fecha se completa con nueve partidos
Finalizaron los dos primeros partidos de la Champions
Como aplastó 4-1 a Manchester United, con una actuación brillante de Nico Paz, autor de dos goles y una asistencia, que se fue en una lluvia de aplausos. El equipo inglés sufrió su segunda derrota consecutiva en el torneo y acumula siete partidos sin ganar en todas las competencias. En Francia, Galatasaray venció 4-2 a Lille. Ahora, la atención se traslada a los otros siete encuentros de la jornada.
Como golea 4-0 a Manchester United y profundiza su pesadilla
A los 31 minutos del segundo tiempo, Jacobo Ramón, lateral de 21 años, convirtió de cabeza el cuarto gol de Como ante Manchester United. El conjunto italiano amplió la diferencia en una tarde que tiene a Nico Paz como gran protagonista, con un doblete y una asistencia.
¡GOLEADA HISTÓRICA! Maxi Perrone encontró el lugar libre para que Kaiki Bruno tire el centro a la cabeza del español Jacobo Ramón y Como llegue al CUARTO gol vs. Manchester United. COSA SERIA.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026
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Galatasaray amplía la ventaja ante Lille con un gol de Osimhen
A los 16 minutos del segundo tiempo, Victor Osimhen marcó el 4-2 para Galatasaray frente a Lille, firmando la ley del ex. El conjunto turco sacó dos goles de diferencia en un partido que había llegado empatado al descanso y quedó más cerca de llevarse la victoria en Francia.
OSIMHEEEEEN ⚽ El goleador nigeriano sacó un derechazo tremendo para ampliar el marcador del Galatasaray y pidió perdón por su pasado en el Lille.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026
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Doblete de Nico Paz y goleada de Como ante Manchester United
A los 12 minutos del segundo tiempo, Nico Paz aprovechó un grave error del lateral Carlos Baleba, recuperó la pelota sobre una banda y encaró solo hacia el arco. El argentino quedó frente al arquero y definió a colocar para establecer el 3-0 de Como ante Manchester United. Es su segundo gol del partido, en el que también aportó una asistencia.
Galatasaray vuelve a ponerse en ventaja ante Lille
A los siete minutos del segundo tiempo, Lucas Torreira marcó el 3-2 para Galatasaray, que recuperó la ventaja frente a Lille en Francia. El mediocampista uruguayo apareció en un momento clave de un partido que ya tuvo cinco goles.
Nico Paz dio una asistencia y Como amplió la ventaja ante Manchester United
Después de abrir el marcador con un golazo, el argentino volvió a ser protagonista en el 2-0 de Como como local ante Manchester United. Esta vez, Nico Paz asistió al delantero griego Anastasios Douvikas, que convirtió el segundo tanto del equipo italiano.
Los argentinos que serán protagonistas en el segundo turno de la Champions League
Emiliano Buendía estará desde el inicio en Aston Villa frente a Viking. Por su parte, Giovani Lo Celso y Valentín Gómez comenzarán en el banco de suplentes de Betis ante Feyenoord. Además, Leipzig, dirigido por Martín Demichelis, tendrá una exigente visita a Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.
Tonight's #UCL starting XI to face Viking 👊 pic.twitter.com/QUpQk2vWUv— Aston Villa (@AstonVilla) October 21, 2026
Nico Paz marcó un golazo para Como ante Manchester United
Los dos primeros partidos llegaron al entretiempo con emociones. Como supera 1-0 a Manchester United gracias a un golazo del argentino Nico Paz, que sacó un zurdazo a colocar y clavó la pelota contra un palo. En Francia, Lille y Galatasaray protagonizan un encuentro de ida y vuelta y empatan 2-2 al término de la primera etapa.
El golazo de Nico Paz
Los nueve partidos de la jornada
Como y Manchester United, junto con Lille y Galatasaray, abrieron la actividad en el primer turno. Desde las 16 se disputarán otros siete encuentros: Real Madrid-Leipzig, Betis-Feyenoord, Sporting-Linz, Brujas-Lens, Inter-Shakhtar, Bayern Múnich-Arsenal y Aston Villa-Viking.
Bienvenidos a la cobertura de la Champions League
Este miércoles se completa la tercera fecha de la Champions League con nueve partidos y varios de los principales equipos de Europa en acción. En LA NACION seguimos el minuto a minuto de todos los encuentros, también transmitidos por ESPN, Fox Sports y Disney+.
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