Chapecoense vs. Athletico Paranaense por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Chapecoense y Athletico Paranaense, correspondiente a la jornada 30 del Brasileirao Serie A 2026, se llevará a cabo este lunes 12 de octubre a las 19.30 h. El partido tendrá lugar en el estadio Arena Condá, ubicado en la ciudad de Chapecó.

El presente de ambos equipos

Chapecoense llega a este compromiso tras una dura caída por 4-0 frente a Vitória, resultado que obliga al equipo a recuperar terreno ante su gente. Por su parte, Athletico Paranaense arriba a Chapecó luego de igualar 2-2 en su último encuentro ante Atlético Mineiro, manteniendo una racha de competitividad que buscará sostener como visitante.

Estadísticas y antecedentes

El rendimiento reciente de los protagonistas marca una necesidad imperiosa de sumar puntos para consolidar sus objetivos en la recta final del campeonato. Mientras que el local busca dejar atrás la reciente goleada en contra para fortalecer su desempeño en el Arena Condá, el visitante intenta mantener su solidez ofensiva exhibida ante el conjunto mineiro.

Lo que está en juego

El resultado de este lunes es determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en la tabla de posiciones del Brasileirao Serie A. Con la temporada avanzando hacia su etapa de definición, cada unidad en disputa resulta fundamental para las metas trazadas por Chapecoense y Athletico Paranaense en este tramo final del torneo.