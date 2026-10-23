Chapecoense vs. Fluminense por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Chapecoense recibe a Fluminense en la jornada 32 del Brasileirao Serie A; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Chapecoense y Fluminense, correspondiente a la fecha 32 del Brasileirao Serie A, se disputará este sábado 24 de octubre a las 19.30 h en el estadio Arena Condá, ubicado en la ciudad de Chapecó.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras tropezar en la presentación anterior. Chapecoense viene de perder 1-0 frente a Botafogo, mientras que Fluminense cayó 2-1 en su visita ante Santos.
Números que anticipan el duelo
El choque en el Arena Condá pondrá frente a frente a dos equipos que atraviesan una racha negativa reciente y buscarán capitalizar el juego de este sábado para sumar puntos fundamentales en el tramo decisivo de la temporada.
Lo que está en juego
El resultado final del encuentro será determinante para las aspiraciones de ambos clubes en la tabla de posiciones, considerando que cada unidad es clave a falta de pocas jornadas para la finalización del certamen.
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