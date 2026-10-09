Charlotte FC vs. FC Dallas por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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Charlotte FC recibe a FC Dallas en la jornada 29 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Charlotte FC y FC Dallas, correspondiente a la jornada 29 de la MLS, se llevará a cabo este sábado 10 de octubre a las 20.30 h en el Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, North Carolina.
El presente de ambos equipos
Charlotte FC llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído 1-0 frente a Chicago Fire FC en su presentación anterior. Por su parte, FC Dallas arriba con el ánimo en alza luego de haber conseguido una victoria por 1-0 ante Los Angeles Football Club en su último encuentro.
Estadísticas y antecedentes
El duelo presenta un contraste en cuanto a la confianza reciente de los planteles: mientras el local busca cortar una racha adversa, el conjunto visitante llega con el envión anímico que representa sumar tres puntos ante un rival de jerarquía como LAFC.
Qué está en juego
Para Charlotte FC, el partido representa una oportunidad crucial para recuperar terreno en la tabla de posiciones y retomar la senda del triunfo ante su público. FC Dallas, en tanto, intentará capitalizar su buen momento para consolidar su posición y continuar escalando en la clasificación de la temporada 2026.
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