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Chicago Fire FC vs. New York City FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

Chicago Fire FC recibe a New York City FC en la jornada 29 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido

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Chicago Fire FC vs. New York City FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online
Chicago Fire FC vs. New York City FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Chicago Fire FC y New York City FC correspondiente a la jornada 29 de la MLS se disputará este sábado 10 de octubre a las 15.30 h en el Soldier Field, ubicado en Chicago, Illinois.

El presente de los equipos

Chicago Fire FC llega con el envión anímico de haber conseguido una victoria por 3-1 ante Vancouver Whitecaps FC en su presentación anterior. Por el lado de la visita, New York City FC arriba al choque tras igualar 2-2 frente a Atlanta United, buscando recuperar la senda del triunfo en este compromiso fuera de casa.

Estadísticas y antecedentes

Ambos conjuntos llegan con dinámicas distintas tras sus últimos resultados. Mientras que los locales buscarán aprovechar su localía en el Soldier Field para prolongar su racha ganadora, el conjunto neoyorquino intentará corregir las falencias defensivas mostradas en el empate frente al Atlanta United para sumar de a tres en territorio ajeno.

Lo que está en juego

Para Chicago Fire FC, sumar tres puntos es vital para escalar posiciones y consolidar su momento positivo en la fase regular de la liga. New York City FC, por su parte, necesita una victoria para no perder terreno en la tabla de posiciones y cerrar de manera competitiva esta instancia del torneo.

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