Chicago Fire FC vs. Philadelphia Union por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Chicago Fire FC y Philadelphia Union correspondiente a la jornada 30 de la MLS se disputará este miércoles 14 de octubre a las 21.30 h en el estadio Soldier Field de Chicago, Illinois.

El presente de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con el ánimo en alza tras sus respectivas presentaciones anteriores. Chicago Fire FC logró una victoria por 2-1 frente a New York City FC, buscando consolidar su buen momento futbolístico ante su gente. Por el lado del visitante, Philadelphia Union también llega motivado luego de imponerse 2-1 ante Real Salt Lake en su último encuentro disputado.

Números destacados

La paridad en los resultados de la fecha pasada refleja una competencia ajustada en esta etapa del torneo. Tanto el equipo local como el visitante han demostrado eficacia ofensiva, logrando ambos anotar dos goles en sus compromisos previos, lo que anticipa un duelo dinámico en el césped del Soldier Field.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta crucial para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la temporada. Sumar de a tres es fundamental para Chicago Fire FC con el objetivo de escalar posiciones en la tabla, mientras que Philadelphia Union buscará ratificar su condición de visitante para mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio.