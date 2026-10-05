Chicago Fire FC vs. Vancouver Whitecaps FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Chicago Fire FC y Vancouver Whitecaps FC correspondiente a la jornada 16 de la MLS se disputará este martes 6 de octubre a las 21.30 h en el estadio Soldier Field, ubicado en Chicago, Illinois.

El momento de los equipos

Chicago Fire FC afronta este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 1-0 ante Charlotte FC en su última presentación. Por el contrario, Vancouver Whitecaps FC llega tras un electrizante empate 3-3 frente a D.C. United, resultado que dejó al conjunto visitante con la necesidad de ajustar piezas defensivas de cara a este duelo fuera de casa.

Números que anticipan el duelo

El choque en el Soldier Field presenta realidades estadísticas contrastantes tras la última fecha. Mientras que Chicago Fire FC llega con la confianza de haber mantenido su arco en cero y sumar de a tres, Vancouver Whitecaps FC llega con una alta capacidad goleadora demostrada ante D.C. United, aunque con fragilidades notorias en su estructura posterior que les impidieron cerrar la victoria en su partido anterior.

Lo que está en juego

Para Chicago Fire FC, el objetivo es capitalizar la localía para escalar posiciones en la tabla de la MLS y consolidar su racha positiva. Para Vancouver Whitecaps FC, sumar puntos en Chicago es vital para recuperar terreno en la clasificación y corregir el rumbo tras la igualdad en la jornada pasada, buscando mayor estabilidad en el tramo final del torneo.