Chipre vs. Latvia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Chipre y Latvia por la jornada 4 del grupo C2 de la Liga de Naciones; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Chipre y Latvia correspondiente al grupo C2 de la Liga de Naciones 2026 se disputará este lunes 5 de octubre a las 13.00 h en el GSP Stadium, ubicado en la ciudad de Nicosia.
El momento de los equipos
Chipre llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-0 frente a Armenia en su última presentación. Por su parte, Latvia buscará recuperarse en territorio ajeno luego de la reciente derrota sufrida por 2-1 ante Montenegro.
Números que anticipan el duelo
El rendimiento reciente de ambos conjuntos marca una tendencia opuesta en cuanto a resultados inmediatos. Mientras que Chipre logró cerrar su último partido con la valla invicta y efectividad goleadora, Latvia necesita corregir desajustes defensivos tras el traspié ante los montenegrinos.
Lo que está en juego
El resultado en Nicosia resulta fundamental para las aspiraciones de ambos seleccionados en el grupo C2. Sumar de a tres es vital para Chipre con el objetivo de consolidar su buen momento, mientras que para Latvia el desafío radica en sumar puntos fuera de casa para no perder terreno en la tabla de posiciones del certamen.
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