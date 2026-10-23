Chiqui Tapia felicitó a Estudiantes por el pase a la final de la Copa Libertadores: “Muchos éxitos en Montevideo”

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, felicitó a Estudiantes por haber clasificado a la final de la Copa Libertadores tras superar a Flamengo, vigente campeón, de visitante en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El mensaje del titular del organismo rector del fútbol local elogia a los futbolistas, al cuerpo técnico y al presidente del equipo de La Plata, Juan Sebastián Verón.

“Felicitaciones a Estudiantes de la Plata, a su plantel, a su cuerpo técnico, a su presidente y a toda la gente del Pincha por la clasificación a la final de la Copa Libertadores”, escribió Tapia y agregó: “En representación del fútbol argentino y en busca de una nueva consagración. ¡Muchos éxitos en Montevideo!“.

El posteo del presidente de la AFA luego de la clasificación del Pincha

Las palabras de Tapia tuvieron lugar de una serie de idas y vueltas con su par de Estudiantes. El origen de los desentendimientos entre el conductor de la AFA y Verón se dio cuando el exvolante de la selección argentina se mostró proclive a la llegada de capitales privados y modelos mixtos de inversión en los clubes.

Esa cosmovisión impactó de frente con la postura de la conducción de Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino, quienes defienden de manera estricta el modelo tradicional de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro y rechazan las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

La semana pasada el enfrentamiento entre ambos dirigentes sumó un nuevo episodio cuando Verón compartió una imagen con Stefano Di Carlo, presidente de River. Dicha fotografía tuvo una fuerte lectura política dentro del fútbol argentino: la posibilidad de que empiece a formarse un frente de clubes críticos de la conducción de Tapia, al que podrían incorporarse otros dirigentes.

Como corolario, en la previa del partido de vuelta contra Flamengo, varios hinchas de Estudiantes presentes en el hotel donde concentró el equipo de La Plata, se pronunciaron en contra de Tapia y de la Conmebol. Una de las consignas que mas se escuchó fue: “Oh, no soy secanuca; soy soldado de la Bruja”.

El mensaje publicado en la red social X por el presidente de la AFA llegó tras la finalización del partido que terminó 0 a 0 en el tiempo reglamentario. Más tarde, en la tanda de penales Estudiantes se impuso por 3 a 2 sobre el conjunto brasileño, con una gran actuación de su portero, el uruguayo Fernando Muslera.

El arquero uruguayo dio la nota en el Maracaná MAURO PIMENTEL - AFP

“Le metimos mucha garra: hicimos un partido como el que teníamos que hacer en el Maracaná”, declaró Muslera en ronda de prensa. “Además, estoy cumpliendo un sueño. Porque me hago cargo de las buenas y las no tan buenas. Pero siempre sabiendo que el fútbol da revancha”, agregó el guardameta. Consultado sobre las posibilidades de que la final de la copa Libertadores sea su último partido calzando los guantes del equipo platense, el arquero apuntó: “Vamos a ir pasito a pasito. Y a seguir disfrutando con el cuchillo entre los dientes”.

Otro de los que se sumó a la ronda de declaraciones fue Marcos Rojo. Según el defensor que no pudo decir presente en el partido de ida por una imposición de la Conmebol, “Estudiantes no sable de imposibles”. “Jugar con estos animales dentro de la cancha es una felicidad enorme: un orgullo. Porque corrimos todas las pelotas y nunca nos achicamos”, ahondó el ex Boca y remató: “Esto es Estudiantes, no tiene explicación”.