Sava y el goleador Marabel tras las polémicas en Sarmiento-Barracas: “Lo que se vio perjudica al fútbol”

Ocurrió una vez más... Barracas Central, el equipo que responde a Claudio Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, fue beneficiado por el arbitraje. En esta oportunidad el perjudicado fue Sarmiento, en Junín. Fue anoche, en el empate 1-1: Junior Marabel había anotado un cabezazo para llegar al 2-1 sobre el final (a los 41 minutos), pero el 9 paraguayo se vio frustrado por una burda y extensa (durante seis minutos) revisión del VAR -a cargo de Jorge Baliño- y un posterior trazado de líneas que no clarificaron la sanción definitiva, posición adelantada, comentada por los altavoces por el árbitro Daniel Zamora.

Los jugadores de Sarmiento, el cuerpo técnico y los hinchas reaccionaron de inmediato, frustrados. Es que la decisión del VAR fue escandalosa: se puede apreciar que la línea que señala la supuesta posición adelantada del goleador no contempla la pierna del defensor visitante, que lo habilita. Barracas se está jugando la clasificación a los octavos de final del Clausura, y la derrota lo hubiera dejado relegado en esa lucha.

El polémico gol anulado a Sarmiento

👀😱 Las líneas del VAR para anular, luego de una larga revisión, el agónico 2-1 de Junior Marabel para Sarmiento vs. Barracas Central.



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Sarmiento ganaba 1-0, con un de Jhon Rentería. En el segundo tiempo, a los 33 minutos, tras un centro al área de Sarmiento, el defensor Lucas Suárez le erró al cabezazo y terminó rechazando la pelota con su mano izquierda. Baliño, desde el VAR (que está ubicado en el predio de Ezeiza y no en la cancha, en este caso el estadio Eva Perón), convocó a Zamora para que vea la jugada en el monitor. Y tras la revisión, el juez cobró penal. Rodrigo Insua, con una alta eficacia en este tipo de ejecuciones, lo transformó en gol.

Tras el partido, todavía mascullando bronca, el entrenador de Sarmiento, Facundo Sava, se refirió -en una rueda de prensa- a lo que vivió durante una noche ingrata: “En la mano, él (Suárez) no ve la pelota, no me parece que esté ampliando volumen. Pero le pega en la mano, podemos discutirlo. Lo que no podemos discutir es el fuera de juego. Lo veo tres veces. Ellos toman la línea con el hombro y el jugador que está adelante de Marabel lo habilita. Muy claro. Pero Baliño allá en el VAR y Daniel se pueden equivocar... (hace una sonrisa). ¡Bah! No se pueden equivocar, pero hoy se equivocaron”.

Qué dijo Facundo Sava

👀🏆 "LOS ÁRBITROS HOY SE EQUIVOCARON"



Facundo Sava, sobre el polémico empate entre Sarmiento y Barracas por el #TorneoClausura. pic.twitter.com/IeSdBy25si — TyC Sports (@TyCSports) October 20, 2026

Marabel, uno de los involucrados directos de la acción polémica anulada, tampoco ocultó su enojo. “Lo que se vio va a perjudicar el fútbol. Creo que también los amantes del fútbol ven estas cosas y se van cabizbajos porque se ve manchado el fútbol”, apuntó el delantero, en TyC Sports.

El equipo arbitral en Junín estuvo integrado por Daniel Zamora (árbitro), Pablo Acevedo (asistente 1), Uriel García Leri (asistente 2), Gastón Iglesias (cuarto árbitro), Jorge Baliño (VAR) y Valentín Bacaccia (AVAR).

Sobre su posición (adelantada), el atacante guaraní (nacido en Capiatá) expresó: “Para mí, no estuve adelantado en ningún momento. Atrás de mí estaba Insúa también y en ningún momento se ve que era offside”.

El lamento de Marabel

🇦🇷👀 "LO QUE SE VIO HOY HA PERJUDICADO AL FÚTBOL"



Junior Marabel habló sobre el polémico empate entre Sarmiento y Barracas por la decimotercera fecha del #TorneoClausura.



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Lejos de recoger el guante por lo sucedido, Damián Ayude, el técnico de Barracas, ponderó el rendimiento de su equipo ante Sarmiento: “Los chicos hicieron un gran partido. Lo más destacado fue el primer tiempo. Si no fue lo mejor del equipo en el semestre, pega en el palo. Estoy contento. Manejamos la pelota, estuvimos mucho en su campo, tuvimos varios remates. En el segundo tiempo nos cansamos un poco, pero así y todo los chicos pudieron empatar ante un gran rival. Si ganamos los tres puntos la semana que viene, va a ser importante”.

El próximo domingo, de local, Barracas Central se medirá con Estudiantes de Río Cuarto. Con la igualdad en Junín, el Guapo llegó a los 19 puntos y quedó séptimo en el Grupo B del torneo Clausura (vale recordar que se clasifican ocho equipos de cada zona a la próxima instancia del torneo).

Un punto más que valioso en Junín. Felicitaciones a todo el plantel por la entrega y por seguir dando pelea.



Quedan tres partidos para lograr el primer objetivo. ¡Hasta el final, todos juntos, Barracas! 🇵🇪💪🏻 pic.twitter.com/GS6tvKyV91 — Matias Tapia (@matiastapiaok) October 20, 2026

Anoche, tras el partido, Matías Tapia, presidente de Barracas e hijo del titular de la AFA, publicó un mensaje en X: “Un punto más que valioso en Junín. Felicitaciones a todo el plantel por la entrega y por seguir dando pelea. Quedan tres partidos para lograr el primer objetivo. ¡Hasta el final, todos juntos, Barracas!“.