Cobresal vs. Universidad de Concepción, Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

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Cobresal recibe a Universidad de Concepción en la jornada 24 de la Primera División Chile; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Cobresal y Universidad de Concepción correspondiente a la jornada 24 de la Primera División Chile 2026 se disputará este sábado 10 de octubre a las 15.00 h en el Estadio El Cobre, ubicado en la ciudad de El Salvador.
El momento de los equipos
Cobresal llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria en su última presentación frente a Coquimbo Unido por 3-2. Por el contrario, Universidad de Concepción atraviesa un presente irregular tras caer derrotado ante Huachipato por 2-0 en su reciente partido.
Números que anticipan el duelo
El equipo local buscará aprovechar su condición en El Cobre para mantener el impulso positivo obtenido en la fecha anterior. Universidad de Concepción, por su parte, intentará recuperar terreno en la tabla de posiciones y revertir la imagen negativa que dejó su última caída como visitante.
Lo que está en juego
Para Cobresal, el objetivo es capitalizar los tres puntos para seguir escalando posiciones en el certamen. Mientras tanto, Universidad de Concepción necesita sumar con urgencia para alejarse de los puestos comprometidos y reacomodarse en la clasificación tras la derrota sufrida en la jornada pasada.
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