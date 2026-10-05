Colombia vs. Perú por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Colombia y Perú, correspondiente a un amistoso internacional, se llevará a cabo este martes 6 de octubre a las 20.45 h en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida.

El presente de ambos equipos

El conjunto colombiano llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras su última presentación, donde cayó por 1-0 ante Paraguay. Por el lado del seleccionado peruano, el equipo también busca enderezar el rumbo luego de sufrir una derrota por 2-0 frente a Canadá en su último encuentro disputado.

Números del enfrentamiento

Ambas selecciones saltan al campo de juego en Estados Unidos con el objetivo de ajustar sus piezas tácticas y recuperar la confianza goleadora, tras no haber podido marcar en sus respectivas derrotas previas.

Lo que está en juego

Este partido representa una oportunidad fundamental para que tanto Colombia como Perú puedan evaluar nuevos esquemas y fortalecer su funcionamiento colectivo de cara a los próximos desafíos competitivos del calendario 2026.