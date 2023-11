escuchar

Después de 40 años de promedios –sistema por el que ahora perdió la categoría Arsenal–, el regreso al fútbol argentino del descenso por los puntos de un año comprometió a varios equipos e instaló un suspenso y una angustia que hacía tiempo no se vivían. La incertidumbre se extiende tras la última fecha de la etapa de grupos de la Copa de la Liga, tras un sábado a tres bandas, con tres partidos en simultáneo.

El alivio fue para Unión, Vélez y Sarmiento, pero al fantasma del descenso sigue rondando sobre las cabezas de Colón y Gimnasia, que sostendrán un partido de desempate el viernes próximo en la cancha de Newell’s para decidir quién se queda en la máxima categoría.

Tanto Colón como Gimnasia dependían de sí y dejaron pasar la oportunidad. Un triunfo de ambos hubiera condenado a Unión, que se salvó al vencer Tigre.

Compacto de Vélez 3 vs. Colón 1

Colón, derrotado 3-1 por Vélez en Liniers, quedó muy lejos de poder darse una alegría en la última. No le bastó al técnico Israel Damonte armar una línea de cinco defensores. Se fue al descanso perdiendo 2-0 e Israel Damonte hizo cuatro cambios para la segunda etapa. No se modificó mucho el panorama.

Colón contrató a Damonte para el tramo final, para reemplazar al despedido Néstor Gorosito tras la derrota con el descendido Arsenal. “Cuando asumí, hace cuatro partidos, estábamos últimos. Pudimos levantar un poco, pero está claro que nos hubiera gustado salvarnos hoy. A Colón le costó de visitante todo el año, yo tampoco le encontré la vuelta. Hoy nos costó mucho competir. Me hago responsable, pero no soy el culpable. Si cuando agarré el equipo me decían de firmar por un partido desempate, lo firmaba. Ahora, a preparar el partido contra Gimnasia con carácter y hombría”, expresó Damonte.

Colón ascendió por última vez a primera en 2014. Desde entonces, el equipo pasó por momentos más promisorios que el actual. Fue finalista de la Copa Sudamerica 2019, con una multitud que lo acompañó en Asunción en la derrota frente a Independiente del Valle. Dos años más tarde, la mayor gloria de su historia: el primer título en primera división, con la obtención de la Copa de la Liga, tras golear 3-0 a Racing. De ese plantel quedan muy pocos. Uno de los primeros en irse fue el entrenador Eduardo Domínguez; le siguieron jugadores fundamentales: Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Cristian Bernardi, Leonardo Burián, Facundo Mura, Piovi, “Pulga” Rodríguez, Cristian Ferreira, Alexis Castro. Queda el capitán Facundo Garcés.

Wanchope Ábila y Emmanuel Mas: gestos sombríos tras la derrota de Colón a manos de Vélez; los goles de Banfield a Gimnasia le dieron una oportunidad más al club santafesino. Fotobaires

En 2022 disputó la Copa Libertadores, finalizó primero en su grupo y fue eliminado por Talleres en los octavos de final. Este año fue el del pronunciado declive. Finalizó penúltimo en la Liga Profesional. En febrero, Mario Saralegui fue despedido luego de empatar el clásico con Colón y decir que se sentía “Tarzán”. Lo reemplazó “Pipo” Gorosito, que cosechó demasiados empates, el equipo no terminó nunca de despegar. Uno de sus mayores aciertos fue pedir y conseguir la contratación de Rubén Botta, a quien había dirigido en Tigre y aportó una cuota de creatividad.

Gimnasia tuvo pocas respuestas en la caída de visitante frente a Banfield por 2-0. Gimnasia, que había finalizado 22° en el torneo anterior, ocho puntos por encima del último (Arsenal), cayó en picada en las últimas cuatro de jornadas de la Copa de la Liga: sólo obtuvo un punto de 12. La única unidad fue contra el descendido Arsenal, partido en el que al técnico Leonardo Madelón se le cuestionó la falta de ambición para buscar el triunfo.

El Lobo continúa con su destino de equipo sufrido, sostenido por la pasión de una hinchada ya acostumbrada a poner el hombro en los momentos difíciles, que son frecuentes. Una multitud despidió al equipo a la salida de la concentración en Estancia Chica.

Lo más destacado de Banfield 2 vs. Gimnasia 0

“Nos despidieron de una manera fenomenal. Felicito a los miles de hinchas que vinieron a apoyarnos a la Casona. Que el hincha se quede tranquilo porque este cuerpo técnico está recontra comprometido con este momento. Estamos convencidos de que lo vamos a sacar adelante. Como entrenador tengo experiencia para estos momentos. Obviamente los jugadores están golpeados, pero yo estoy bien”, expresó Madelón, que asumió a principios de septiembre, tras una seguidilla de malos resultados que terminaron con el ciclo de Sebastián “Chirola” Romero.

Gimnasia no tuvo problemas con los promedios porque le quedó el muy buen 2022 con “Pipo” Gorosito, que paradójicamente dejó una pesada hipoteca en Colón en su gestión de 36 partidos. Por necesidades económicas, y confiados en el colchón de puntos que les quedó del año pasado, los dirigentes del Lobo fueron desarmando el plantel que había satisfacciones. Fueron transferidos Rodrigo Rey, Ramón Sosa, Ignacio Miramón, Matías Melluso, Maximiliano Comba, Agustín Cardozo, Brahian Aleman, Tomás Muro. Fueron promovidos varios juveniles y llegaron algunos refuerzos, pero el rendimiento no fue el mismo. Ni siquiera se invirtió en un entrenador. “Chirola” Romero pasó de la reserva a primera. Gimnasia descendió por última vez en 2011 y ascendió dos años después.

La pesadumbre de Cristian Tarragona y Lucas Castro luego de la caía de Gimnasia contra Banfield; el viernes, un choque a todo o nada con Colón en Rosario. Fotobaires

Vienen horas de tensión y nerviosismo. Colón y Gimnasia se juegan todo un año en un partido. A premio y castigo, sin término medio.