Copa Libertadores: Colón reclama los puntos por los goles que le anularon (mal) frente a Olimpia

SANTA FE.- Colón reclamó ante la Conmebol los tres puntos del partido del jueves de la semana pasada, que igualó 0 a 0 con Olimpia de Paraguay en el Defensores del Chaco por la Copa Libertadores, por considerar que los fallos arbitrales lo perjudicaron al anularle al conjunto santafecino dos goles lícitos.

“Es de público conocimiento que de lo acontecido está hablando toda la prensa internacional, cuestionando la conducta inexplicable y bochornosa del cuerpo arbitral”, sostuvo el documento hecho público por la institución local. Y añadió: “Solicitamos se haga lugar al presente reclamo y/o denuncia, dando por ganado el partido al Club Atlético Colón y se sancione al cuerpo arbitral con la máxima penalidad y severidad posible”.

Lucha por la pelota entre Sergio Otalvaro, de Olimpia, y Rafael Delgado, de Colón, en el partido del jueves pasado en Asunción NORBERTO DUARTE - AFP

La institución santafecina pidió que se dé apertura a una investigación para determinar “si los hechos denunciados se trataron de errores gravísimos o de conductas dolosas”.

En el 0-0 entre Olimpia y Colón, disputado en el Defensores por el grupo G de la Libertadores, le fueron anulados al visitante dos goles por supuestas posiciones adelantadas que, luego se demostró en la televisión fueron inexistentes.

Según el reclamo sabalero, al que adjuntó pruebas en video, el jueves pasado hubo dos goles mal anulados al equipo que dirige Julio César Falcioni. El primero de Cristian Bernardi, invalidado a instancias del asistente 2, Lubin Torrealba. El segundo, de Eric Meza, por indicación del asistente 2, Jorge Urrego. El juez principal, el venezolano Jesús Valenzuela, actuó por los informes equivocados que le brindaron sus compañeros.

Una de las reacciones fue la del técnico Falcioni: “Lo triste, lo lamentable, es que volvamos a situaciones penosas del pasado, con jugadas tan claras que perjudican a un equipo como Colón, que está haciendo las cosas muy bien, que está trabajando con mucho esfuerzo. “Hoy solo hay que destacar los errores arbitrales, que fueron muy groseros. Fueron en nuestra contra, pero creo que también pudo ser al revés, aunque lo dudo. Estos errores fueron muy groseros que pueden perjudicar más adelante a una institución, económicamente y deportivamente hablando”, resaltó El Emperador.

También el recordado arquero de la selección paraguaya, José Luís Chilavert, no ocultó el fastidio por lo sucedido en ese cotejo. “Vengo denunciando hace rato las malas costumbres de la Corrubgol. Cuando nosotros jugábamos, el fútbol era normal, no había estos errores tan groseros. Lo preocupante es ¿Quién es el mayor sponsor de la Corrupgol?. Averigüen cuánto dinero había por ese partido. En la vida uno siempre tiene que ser honesto. Estos personajes en su vida nunca patearon una pelota. Se han enriquecido a costilla del fútbol”, señaló.

Y denunció: “Hoy todos los presidentes de los clubes son cómplices de la matanza del fútbol sudamericano. Acá, en mi país, le hacen ganar los partidos a sus amigos (con referencia a la implementación del VAR). Domínguez (el titular de la Conmebol) es una persona analfabeta que no sabe nada de fútbol y encima quiere ser presidente de la FIFA traicionando a Infantino”, agregó.

Hugo Quintana marca a Facundo Garcés NORBERTO DUARTE - AFP

Para que no quedaran dudas de su posición, y convalidando la denuncia de Colón, Chilavert dijo: “Domínguez y toda su familia son hinchas de Olimpia, por eso me da mucha pena por Colón de Santa Fe, que lo debería haber ganado tranquilamente. La competencia debe ser leal, honesta, y aquí perjudicaron gravemente a Colón, y eso no se hace; manipularon el arbitraje”, concluyó.

Un antecedente negativo

El antecedente inmediato de un reclamo del Sabalero ante la Conmebol no es positivo. En 2019 hizo una presentación luego de perder la final de la Copa Sudamericana, el 9 de noviembre de ese año, contra Independiente del Valle, partido que se jugó en Paraguay.

En esa ocasión, Colón denunció que el arquero del equipo ecuatoriano, Jorge Pinos, jugó todo el torneo de manera irregular ya que sus servicios correspondían a Técnico Universitario, del mismo país. En su presentación el club santafecino denunció el hecho como “fraude deportivo”.

El trámite, como consecuencia de situaciones planteadas por las partes, se demoró como consecuencia de la pandemia que se declaró en 2020 por el Covid-19, hasta que en febrero de 2021 la Comisión de Apelaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol rechazó el recurso presentado por el Colón dos años antes, confirmando la decisión dictada por la Comisión Disciplinaria de la Conmebol el 15 de noviembre del 2019. Con esa resolución ratificó a Independiente del Valle campeón del torneo.

Teniendo en cuenta ese antecedente, es poco probable que el caso, que comenzó a ser tramitado ahora ante Conmebol, pueda resolverse en el corto plazo.