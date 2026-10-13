Colorado Rapids vs. Minnesota United FC por el MLS, 2026: día, hora y cómo seguir online

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Colorado Rapids recibe a Minnesota United FC en la jornada 30 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Colorado Rapids y Minnesota United FC, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará este miércoles 14 de octubre a las 22.30 h en el Dick's Sporting Goods Park, ubicado en Commerce City, Colorado.
El presente de ambos conjuntos
Ambos equipos llegan al compromiso tras igualar en sus presentaciones más recientes. Colorado Rapids viene de empatar 1-1 frente a San Jose Earthquakes, mientras que Minnesota United FC igualó 2-2 en su último duelo contra Houston Dynamo FC.
Números y antecedentes
El duelo presenta un desafío de regularidad para ambos planteles, que buscarán capitalizar sus actuaciones previas para escalar posiciones. La paridad mostrada en los marcadores de la última fecha sugiere un encuentro disputado en el Dick's Sporting Goods Park.
Lo que está en juego
El resultado del partido es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la temporada 2026, donde cada punto en la jornada 30 resulta determinante para la consolidación de sus objetivos en la tabla de posiciones de la MLS.
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