Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Colorado Rapids y San Jose Earthquakes, correspondiente a la jornada 29 de la MLS 2026, se disputará este sábado 10 de octubre a las 22.30 h en el Dick's Sporting Goods Park, ubicado en Commerce City, Colorado.

El presente de ambos equipos

Colorado Rapids llega a este compromiso tras una reciente caída por 3-2 ante LA Galaxy, resultado que buscará revertir ante su gente. Por su parte, San Jose Earthquakes transita un momento de confianza luego de haber logrado una victoria por 3-1 frente a Portland Timbers en su última presentación.

Números y antecedentes

Ambos conjuntos llegan a esta instancia con realidades opuestas en cuanto a sus resultados inmediatos: mientras que el local intentará cortar su racha negativa tras la derrota en la fecha pasada, la visita buscará aprovechar el envión anímico que significó su triunfo frente a los Timbers para consolidar su rendimiento fuera de casa.

Lo que está en juego

Este duelo de la jornada 29 es fundamental para las aspiraciones de ambos en la temporada regular. El equipo local necesita sumar de a tres para recuperar terreno en la clasificación, mientras que San Jose Earthquakes intentará prolongar su buen momento para escalar posiciones y mantenerse competitivo en la tabla de la MLS.