Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Colorado Rapids recibe a San Jose Earthquakes en la jornada 29 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Colorado Rapids y San Jose Earthquakes, correspondiente a la jornada 29 de la MLS 2026, se disputará este sábado 10 de octubre a las 22.30 h en el Dick's Sporting Goods Park, ubicado en Commerce City, Colorado.
El presente de ambos equipos
Colorado Rapids llega a este compromiso tras una reciente caída por 3-2 ante LA Galaxy, resultado que buscará revertir ante su gente. Por su parte, San Jose Earthquakes transita un momento de confianza luego de haber logrado una victoria por 3-1 frente a Portland Timbers en su última presentación.
Números y antecedentes
Ambos conjuntos llegan a esta instancia con realidades opuestas en cuanto a sus resultados inmediatos: mientras que el local intentará cortar su racha negativa tras la derrota en la fecha pasada, la visita buscará aprovechar el envión anímico que significó su triunfo frente a los Timbers para consolidar su rendimiento fuera de casa.
Lo que está en juego
Este duelo de la jornada 29 es fundamental para las aspiraciones de ambos en la temporada regular. El equipo local necesita sumar de a tres para recuperar terreno en la clasificación, mientras que San Jose Earthquakes intentará prolongar su buen momento para escalar posiciones y mantenerse competitivo en la tabla de la MLS.
- 1
La frustración de Benín tras la despedida de Messi: “Queríamos intercambiar camisetas, pero no conseguimos ni una”
- 2
En la noche de los agradecimientos, Messi pidió un compromiso
- 3
Los ocho puntos que Jorge Jesus debía revelar y que Cristiano Ronaldo asegura que incumplió en su carta
- 4
Superclásico del Torneo Clausura 2026: cuándo se juega el Boca vs. River