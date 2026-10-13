Columbus Crew vs. Charlotte FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Columbus Crew y Charlotte FC correspondiente a la fecha 30 de la MLS se disputará este miércoles 14 de octubre a las 20.30 h en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, ubicado en la ciudad de Columbus, Ohio.

El momento de los equipos

Columbus Crew llega al compromiso con la necesidad de recuperarse tras la reciente derrota sufrida frente a Orlando City SC por 3 a 2. Por su parte, Charlotte FC atraviesa un presente positivo, habiendo logrado una victoria en su presentación anterior ante FC Dallas por 3 a 2, resultado que buscará capitalizar para sumar puntos como visitante.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan a esta instancia con realidades contrastantes en cuanto a su última actuación, pero con una paridad goleadora marcada en sus duelos más recientes. Tanto Columbus Crew como Charlotte FC registraron marcadores abultados en sus partidos previos, lo que sugiere un compromiso con vocación ofensiva.

Lo que está en juego

Para Columbus Crew, el partido representa una oportunidad crucial para retomar la senda del triunfo y estabilizar su rendimiento en la etapa final del calendario. Charlotte FC, fortalecido por su reciente victoria, intentará consolidar su buen momento y escalar posiciones en la tabla de cara a las instancias decisivas de la competencia.