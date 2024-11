Cómo está la tabla de posiciones de la Liga Profesional y la clasificación a las copas de 2025

La definición de la Liga Profesional empieza a escribir sus capítulos más trascendentes. En lo más alto continúa Vélez, que empató 0-0 en su visita a Godoy Cruz, un resultado que le permite mantener los dos puntos de ventaja sobre Huracán (igualó con Boca por el mismo resultado), y al mismo tiempo, le permitió asegurarse la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Pero, por otro lado, dejó sensaciones preocupantes: el líder sólo anotó cuatro goles en sus últimos seis partidos, y empató seis de sus últimos siete encuentros. Y, de a poco, empiezan a acercarse rivales que parecían haber quedado relegados.

De todos modos, el equipo de Gustavo Quinteros depende de sí mismo para consagrarse en la Liga y también en la Copa Argentina. En el primer torneo, será local ante Sarmiento, visitará a Unión en Santa Fe, y cerrará en Liniers contra Huracán; en el segundo, se enfrentará este miércoles contra Boca en Córdoba, en la semifinal; en caso de avanzar, buscará el título contra Central Córdoba.

Con tres jornadas por delante, Vélez (45) le lleva dos puntos al Globo (43). Pero ahora se acercó Talleres (42), que consiguió un valioso triunfo por 3-2 sobre Unión en Santa Fe. El equipo cordobés, recuperado después de cinco partidos sin triunfos, está de nuevo en la lucha. Y el lunes próximo habrá un duelo más que decisivo para los dos: Talleres vs. Huracán, en Córdoba. Al acecho está Racing (40), que jugará primero por la 25ª fecha el sábado contra Rosario Central, en Arroyito, y el miércoles 4 de diciembre recibirá a Estudiantes en el postergado de la 24ª.

Además de Talleres-Huracán, hay en el horizonte algunos cruces que pueden ser de alto voltaje: en la última fecha, prevista para el 15 de diciembre, se enfrentarán Vélez vs. Huracán y Racing vs. River. ¿Qué dice el reglamento de la Liga Profesional sobre la definición del campeonato? Si no hay cambios en las próximas semanas, sobre el desempate de posiciones estipula lo siguiente:

-Si al finalizar el torneo LPF 2024 dos o más equipos empatan una posición (incluido el primer puesto) en la tabla final de posiciones, la misma se definirá de la siguiente forma:

En favor del equipo que registre mayor diferencia de goles.

De subsistir la igualdad, en favor del equipo que hubiese obtenido mayor cantidad de goles a favor.

De mantenerse la igualdad, en favor del equipo que, considerando exclusivamente los partidos disputados durante el certamen, contra aquellos con quienes empata la posición, hubiera obtenido mayor cantidad de puntos o, en caso de igualdad de estos, en el siguiente orden: mayor diferencia de goles y mayor cantidad de goles a favor. Este procedimiento se repetirá cuantas veces sea necesario.

En cuanto a la tabla anual, que define los clasificados a las copas del año próximo, ya hay tres confirmados para la próxima Copa Libertadores, con este detalle:

Estudiantes (campeón de la Copa de la Liga

(campeón de la Copa de la Liga Racing (campeón de la Copa Sudamericana)

(campeón de la Copa Sudamericana) Vélez (tabla anual)

El triunfo de la Academia en Asunción liberó una plaza extra para nuestro país en el mayor torneo continental, por lo que todavía hay cuatro lugares disponibles. En el caso de Vélez, ya tiene su puesto asegurado porque en la tabla anual tiene 70 puntos y es uno de los tres mejores; Boca (60), diez puntos abajo, ya no puede superarlo. De todos modos, el Fortín también puede ingresar como campeón de la Liga o bien como ganador de la Copa Argentina. De los resultados que obtenga Vélez se definirá buena parte del resto de los ingresos.

En contexto: quedan cuatro plazas disponibles ahora para la Libertadores , ya que además de Vélez faltan sumarse los tres mejores de la tabla anual que no coincidan con alguno de los otros campeones. A la Copa Sudamericana irán los seis mejores equipos siguientes de la clasificación de la temporada.

En este momento, en la tabla anual, por debajo de Vélez (70) están Talleres (66) y River (63). En caso de que el Fortín sea campeón de la Liga o la Copa Argentina, el pase a la Copa será para el siguiente mejor ubicado, y allí es donde ahora aparece Boca (60), seguido desde muy cerca por Huracán (59).

El equipo de Fernando Gago suma cuatro partidos sin perder, pero todavía no le alcanza para acceder de manera directa. El Xeneize, por otra parte, también tiene por delante la Copa Argentina como otra llave de ingreso; en ese caso, debería vencer a Vélez en la semifinal, y en la final, a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Un poco más atrás se ubican Godoy Cruz (58), Independiente (56), Unión (56) y Defensa y Justicia (53); todos estos equipos estarían entrando en la Sudamericana, mientras que muy cerca aparecen Argentinos Juniors (52), Lanús (52), Platense (51), e Instituto (50), todos separados por muy poco. El Rojo perdió 2-1 en su visita a Newell’s, y esa caída complicó sus ilusiones de entrar en la Libertadores; con nueve puntos en juego, está siete abajo de River y a cuatro de Boca, su adversario en la última jornada; por ahora, claramente, no depende de sí mismo.

