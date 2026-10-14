Cómo va River en la Tabla Anual 2026

River Plate llegó al cierre de la temporada 2026 del fútbol argentino con dos objetivos primordiales, con los que quiere maquillar el peor año de la última década, y uno de ellos es acceder a los torneos internacionales de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) del 2027 a través de la Tabla Anual.

En esa clasificación, cuyo líder recibe el título de Campeón de Liga desde 2025 por disposición de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se contabilizan los puntos que los equipos obtienen en la primera etapa de los torneos Apertura y Clausura, en el que el Millonario tiene pendiente su juego de la undécima fecha ante Sarmiento de Junín y lo afrontará este miércoles.

River Plate pelea por llegar a lo más alto de la Tabla Anual del fútbol argentino Manuel Cortina

El Millonario se ubica noveno con 45 unidades, es decir en zona de acceso a la Sudamericana 2027, producto de 14 victorias, tres empates y 10 derrotas. Aún con un encuentro menos, está a seis puntos sobre 15 en juego del último club que está ingresando a la Copa Libertadores que es Argentinos Junior con 51 -tiene la misma cantidad que Boca, pero peor diferencia de goles-.

Si termina entre los tres primeros, el conjunto de Leonardo Ponzio accederá a la Libertadores 2027. De no lograrlo, se le pueden liberar cupos siempre que los equipos que se ubiquen por delante suyo ganen el Clausura y en el caso de Boca se corone en la Copa Argentina y/o la Sudamericana y en el de Estudiantes, en la Libertadores.

Para no depender de los otros resultados, más allá de que debe mirarlos porque no es líder, River necesita sumar la mayor cantidad de unidades posibles en lo que queda de la primera etapa del Clausura para seguir compitiendo este año por obtener el título y, también, pensando en tener actividad internacional la próxima temporada.

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2026: Belgrano.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Independiente Rivadavia (a definir).

Tabla Anual 2: Boca Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors(a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 4: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 5: Vélez Sarsfield (a definir).

Tabla Anual 6: Instituto de Córdoba (a definir).

Tabla Anual 7: Estudiantes de La Plata (a definir).

Tabla Anual 8: River Plate (a definir).

Tabla Anual 9: Gimnasia de La Plata (a definir).

Leonardo Ponzio anhela con llevar a River a un torneo internacional en 2027, sobre todo a la Copa Libertadores Gonzalo Colini - La Nación

Otro camino que tiene River para clasificarse a la Copa Libertadores 2027 es como campeón del Torneo Clausura 2026. Pero no le resultaría, a priori, sencillo, porque con cinco partidos por delante aún de la fase regular, se ubica noveno en el Grupo B y está afuera de los puestos de clasificación a octavos de final.

En la previa del partido de este miércoles tiene 16 puntos y lo positivo es que en caso de derrotar a Sarmiento de Junín saltará como mínimo hasta el séptimo escalón y, de máxima, hasta el cuarto. Luego se medirá con Belgrano de Córdoba de visitante, Racing de local, Boca en la Bombonera en el Superclásico y Aldosivi en Mar del Plata.