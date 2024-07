Copa América 2024 | Enojo, llanto e insultos de los hinchas que esperan ingresar al estadio para presenciar la final

Escuchar

Momentos de tensión se viven en la previa del partido entre la Argentina y Colombia por la Copa América 2024. Luego de que un numeroso grupo de hinchas intentara ingresar al estadio sin entrada, la Policía decidió cerrar todos los accesos al Hard Rock Stadium. La Conmebol, por su parte, tomó la determinación de postergar el inicio del encuentro por al menos una hora y 15 minutos -comenzaría a las 22-15, hora de la Argentina- hasta regularizar el ingreso.

Mientras tanto, fanáticos tanto de la selección argentina como de la colombiana se quejan, lloran e incluso sucumben ante las altas temperaturas. Personas desmayadas, rostros ensangrentados y detenciones a raíz del avance de las fuerzas de seguridad, que tratan de restablecer el control.

Un oficial de policía lleva a un fan inconsciente durante el partido final de la CONMEBOL Copa América 2024 entre Argentina y Colombia MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“¿Así piensan hacer un mundial? Es un desastre. Dejaron entrar a todo el mundo sin boleta. ¿Así van a organizar un mundial? Pagamos 4 mil dólares las entradas. Por pecadores pagamos los justos”, dice un colombiano. “Es un desastre esto, con la demora que hay, dice un argentino”, suma un argentino.

“Es terrible todo esto. Se pagó una fortuna. US$ 10.000 cada entrada. Todo para estar encerrada acá. Me falta incluso el aire”, lamenta una fanática del conjunto de Lionel Scaloni en declaraciones televisivas. “El operativo estuvo muy mal hecho. Las puertas cerradas y la Policía golpeando personas. ¿Qué es esto, boludo? . ¿Tan difícil es hacer un cacheo antes de que las personas ingresen al estadio y ver si realmente tienen el ticket para ingresar a ver el partido”, critica un familiar de la mujer.

Agentes de policía intentan arrestar a un fanático colombiano afuera del estadio del partido final de la CONMEBOL Copa América 2024 entre Argentina y Colombia MADDIE MEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Me pegaron un codazo en el pecho. Me estaban empujando”, indica un niño entre lágrimas. “Es una locura. Después se quejan de la Argentina. Con entrada, con todo no te dejan entrar. No sé quién es el responsable. Pero háganse cargo de todo esto. No puede ser así. Mi nene está llorando”, se queja su padre.

“No quieren dejar que entre la gente. Uno se queda aquí esperando como loco. Cuando decidieron abrirlas por unos segundos, todo el mundo intentó entrar al mismo tiempo. Empujaban. A mi me atropellaron. Me corté. Estaba sangrando. Tenía todo el pie lleno de sangre”, relata un cafetero mientras es asistido.

Los fanáticos intentan ingresar al estadio en medio de disturbios previos al partido final de la CONMEBOL Copa América 2024 entre Argentina y Colombia MADDIE MEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Tenemos entradas y no podemos ingresar. Preferimos esperar a que pase todo el tumulto. La gente entró, rompió todo. Estamos esperando a que abran las puertas. No tenemos apuro”, resaltó otra simpatizante de la Albiceleste. “Mi seis amigos y yo llegamos a la puerta, tuvimos un problema con las entradas y la Policía no nos dejó ni hablar. Simplemente nos empujó. No nos dejaron ni que diéramos una explicación. Las puertas están repletas de personas”, añadió un connacional.

“Hace dos horas que estamos intentando entrar. Tengo hijos y no quiero abalanzarme como hizo otra gente. Rompieron una puerta de ingreso y entraron. Nos nos dicen cuándo van a abrir las puertas, nada. En abril compramos las entradas, ni bien salieron a la venta”, contó un hincha de la Argentina con impotencia.

Los fanáticos intentan ingresar al estadio en medio de disturbios previos al partido final de la CONMEBOL Copa América 2024 entre Argentina y Colombia Lynne Sladky - AP

“Informamos que las personas que no cuentan con tickets no podrán ingresar al estadio. Solo aquellos que tengan tickets adquiridos podrán hacer el ingreso una vez que vuelvan a ser habilitados los accesos. Informamos que el partido se retrasará 30 minutos, iniciando a las 20:30 hora local”, había anunciado la Conmebol en X.

Asimismo, desde el Departamento de Policía de Miami-Dade precisaron: “Hemos tenidos varios incidentes en el estadio Hard Rock antes de abrir sus puertas para el partido final de la Copa América. Estos incidentes han sido el resultado del comportamiento indisciplinado de los fanáticos que intentaban acceder al estadio”.

Los hinchas intentan ingresar al estadio en medio de disturbios previos al partido final de la CONMEBOL Copa América 2024 entre Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Nos están tratando como criminales. Nos tienen enjaulados como si fuéramos animales. Somos personas de bien, esto no puede ser así”, relataba una muchacha mientras hacia el ingreso al Hard Rock Stadium con los ojos llorosos. Detrás de ella, otros también rompen en llanto por la tensión vivida.

“Un aficionados con la remera de Colombia me quisieron golpear. Una mujer sacó un arma de fuego. Automáticamente, me quedé paralizado. Solo sentí el impacto del arma en la cabeza, como me pegaban. Gracias a Dios salí no pasó a mayores”, reveló una salvadoreño que tenía la cabeza vendada.

