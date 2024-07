Claudio ‘Chiqui’ Tapia viajó a San Juan y le llevó la Copa América a la Difunta Correa

Escuchar

El domingo 14 de julio la selección argentina salió al Hard Rock Stadium de Miami y se enfrentó a Colombia en la final de la Copa América. Fue un partido de muchas emociones, que incluyó la dramática lesión de Lionel Messi y una definición en el tiempo suplementario. El marcador se movió a los 112 minutos con una recuperación de Leandro Paredes, una asistencia de Giovani Lo Celso y un gol de Lautaro Martínez. Tal como sucedió en el Maracaná, “La Scaloneta” ganó 1-0 y se consagró bicampeón continental.

Tras los festejos, los campeones se dispersaron por el mundo: algunos se quedaron en los Estados Unidos, otros se fueron de vacaciones y el resto viajó a la Argentina. Pero, ¿y el trofeo? Tras aterrizar en Buenos Aires, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cumplió con una promesa y viajó a su San Juan natal para llevar la copa a la Difunta Correa.

El 10 de julio de 2021, la selección argentina le ganó a Brasil en el Maracaná y se consagró campeón continental. Al año siguiente, el 1 de junio, el campeón de América y el campeón de Europa se enfrentaron en Wembley y “La Scaloneta” se quedó con la Finalissima. Tras estas dos victorias, Tapia llevó los dos trofeos a la Difunta Correa, ubicada en la localidad de Vallecito. Asimismo, después del triunfo en Qatar, el presidente de la AFA también llevó la Copa de Mundo al santuario, a modo de agradecimiento.

Ahora, tras la reciente victoria en los Estados Unidos, Tapia voló a esa provincia y, a modo de cumplir con su promesa, llevó la Copa América a la Difunta Correa. “Volveré siempre a San Juan, mi zona de promesas, de familia, del recuerdo latente de mi viejo”, escribió en una publicación que hizo en Instagram. “Una vez más acá, cumpliendo con la Difunta Correa, acompañado de mi hijo. ¡Gracias a mi querido San Juan por el cariño de siempre!”, sentenció.

Sus palabras estuvieron acompañadas por un video del viaje. Se pudo ver un poco de la vista desde el avión y después como Tapia llevó el trofeo al santuario. Además de cumplir con su promesa, el dirigente también se sacó varias fotos con las personas que estaban en el lugar y lo reconocieron.

Durante la Copa América, Tapia protagonizó una insólita escena que se viralizó en redes sociales. Tras la semifinal ante Canadá que se diputó en Houston, trascendió un video en el que se lo pudo ver sentado en la tribuna del estadio mientras Luciano Nakis, prosecretario de AFA, le pasaba una toalla en la zona de la nuca para secarle la traspiración. Las imágenes generaron muchas dudas y controversias y varios usuarios salieron cuestionar el hecho de que el presidente de la AFA tuviera a una persona encargada de secarle el sudor.

A partir de la polémica que generó el video, el protagonista se pronunció al respecto y aclaró la situación. “Estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha”, destacó.

