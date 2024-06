Copa América: Chile y Perú aburrieron a todos en un 0 a 0 que los desnuda

Escuchar

Un 0 a 0 tan grande como la realidad futbolera de unos y otros. Chile tiene poco; Perú, casi nada. El empate vacío en el clásico del Pacífico, en la misma jornada en la que la Eurocopa ofreció el mismo resultado por primera vez en ese torneo, pero con otro marco y otro sustento en Francia vs. Países Bajos, presenta un escenario: la Argentina no debería tener inconvenientes en superar a sus próximos adversarios.

El encuentro en Arlington, Texas, por la Copa América de Estados Unidos correspondió al grupo A, que había abierto el campeón con un 2-0 sobre Canadá. Chile es el próximo rival del campeón del mundo, con el que se enfrentará este martes a las 22 de Argentina. Y el siguiente desafío será contra Perú, el sábado a las 21.

Otra imagen de la oportunidad desperdiciada por Sánchez Captura de pantalla

Alexis Sánchez desperdició una ocasión increíble en el comienzo mismo: un zurdazo que pasó por encima del travesaño, en posición de clásico número 9. En un contexto de vértigo constante, Chile tenía el control global y había rápidas respuestas de Perú por las bandas. Pero no fue un buen espectáculo. La Roja fue frustrante al atacar y su vecino se sintió incómodo al avanzar. Lo dicho: no debería ser tan difícil doblegar a los próximos oponentes para Leo Messi y compañía. Los chilenos sufren el desgaste del paso del tiempo, sin una lógica renovación. Y Perú no tiene argumentos sólidos para escapar de la medianía.

El conjunto dirigido por Ricardo Gareca se inclina por un 4-2-3-1. Tuvo una posesión de 65% y apenas un remate formal al arco. El diseñado por el uruguayo Jorge Fossati se aferra a un cauto 3-5-2, dispuesto a la marca y la precaución.

La historia desarrollada en Arlington se basó en rivales que comparten una enconada enemistad y un nombre, el del entrenador argentino Gareca. El Tigre se tornó leyenda en Perú al clasificar al seleccionado para Rusia 2018, la primera Copa del Mundo para los albirrojos en 36 años, de la mano del Depredador Paolo Guerrero, que esta vez, a sus 40 años, estuvo en el banco de suplentes. Y que en Estados Unidos suma su sexta disputa de la Copa América.

Ricardo Gareca está en su primer torneo importante al frente de Chile, luego de dirigir durante varios años a Perú. RODRIGO ARANGUA - AFP

Desde enero Gareca está a cargo de hallarles sustitutos a los héroes de la generación dorada chilena, campeones de América en 2015 y 2016, y de exprimir las últimas gotas de talento de los “remanentes” de esa camada. Sin Arturo Vidal y Gary Medel, a quienes no convocó, apostó por el arquero Claudio Bravo (el jugador más veterano en la historia de la Copa América, con 41 años y 69 días este viernes), Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Mauricio Isla (todos titulares en el clásico) para comandar al equipo durante un recambio en el que no se vislumbra ninguna gran joya.

“Estoy muy enfocado en la importancia de la Copa América y eso me ocupa la cabeza, más allá de todo el pasado mío y de que guardo un gran cariño”, aludió Gareca a Perú en las horas previas al partido. Su llegada es viento fresco para La Roja, ausente de los dos últimos mundiales, y un trago de amargura para el conjunto peruano, que no obstante mostró cierta mejoría desde la llegada de Fossati, ocurrida en diciembre.

El uruguayo cuenta con la experiencia de Guerrero para volver competitiva una planilla escasa de materia prima. Además del reencuentro de Gareca, el clásico del Pacífico tuvo un tinte histórico: fue el primer encuentro de Copa América que contó con juezas. Las brasileñas Edina Alves y Neuza Back integraron el cuerpo arbitral que lideró su compatriota Wilson Sampaio.

En cuanto al juego ofensivo, Eduardo Vargas (34 años) y Alexis Sánchez (35) fueron punta de lanza en el ataque de Chile, con una dosis de experiencia indudable (y algunas discusiones entre ambos), que también muestra el otro lado: no hay descendencia de calidad.

En la otra frontera, algo parecido. Edison Flores (30) fue el acompañante de Gianluca Lapadula (34) en la ofensiva de Perú. De algún modo, el superclásico argentino estuvo sobre el campo: el boquense Luis Advíncula actuó como número 8 en el equipo peruano y el riverplatense Paulo Díaz fue caudillo en el chileno. El lateral xeneize de 34 años no sólo fue titular, sino que además portó la cinta de capitán, pero su actuación llegó a un prematuro final a los 34 minutos, cuando cayó en el césped del AT&T Stadium con claras muestras de dolor.

Tras una breve atención médica en el campo de juego, el jugador reconoció que no podía seguir, por lo que Fossati lo reemplazó por Marcos López; al mismo tiempo, Advíncula cedió la cinta de capitán a Carlos Zambrano, con quien llegó a coincidir en Boca.

El lateral se lamentó al borde del llanto, y después del encuentro estaba rengo. Una señal que siembra preocupación tanto en el seleccionado como en Boca, que ya sufrió la baja de Lucas Blondel en el sector derecho del campo de juego. ¿Se perderá Advíncula lo que le queda a Perú de Copa América?

