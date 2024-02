escuchar

La expulsión de Ever Banega cambió el partido. No de manera inmediata en el resultado, porque desde la tarjeta roja para el capitán de Newell’s, a los 24 minutos del primer tiempo, Estudiantes necesitó de un trabajo de desgaste sobre su rival para conseguir la primera ventaja, a los 37 minutos de la segunda etapa. Hasta entonces no había podido con el arquero Ramiro Macagno, autor de media docena de atajadas notables.

Hacía falta una carambola para que Macagno dejara de tapar todo lo que le tiraba Estudiantes, artillería que se incrementó en el segundo período. El remate desde fuera del área de Tiago Palacios, el uruguayo que participó en el Preolímpico, dio en una pierna de su compatriota Mauro Méndez y descolocó a Macagno, que entre tantos revolcones, hasta tuvo que levantar un envase de un repelente que le arrojaron desde una cabecera. Seguramente estaba vacío, porque los hinchas del Pincha agotaron todo lo que tenían a disposición para combatir la invasión de mosquitos. La fumigación en el estadio Uno no había sido suficiente para aplacar a los insectos. Algunos se fueron muy bien equipados, como la simpatizante que encendió un espiral en una platea.

Méndez, rodeado de compañeros, festeja uno de sus goles Fotobaires

Tras el 1-0, el agotado Newell’s terminó de bajar los brazos. Quedó en inferioridad numérica (dos contra tres) para defender un contraataque en el que Javier Correa asistió a Méndez -había entrado desde el banco- para el 2-0, ya en el descuento. Estudiantes mantiene el invicto, subió al segundo puesto y le salió bien la movida de preservar a uno de sus símbolos, Enzo Pérez, a diferencia de lo que le ocurrió a Newell’s con el suyo (Banega).

En vísperas de un clásico, las precauciones están a la orden del día. Las tomó Eduardo Domínguez al darle descanso a Pérez, titular en las cinco fechas anteriores de la Copa de la Liga. De 37 años, el volante arrastra una leve molestia en la rodilla derecha, pero la principal razón de su ausencia fue evitar cualquier contratiempo que pusiera en riesgo su participación en el partido frente a Gimnasia, el domingo próximo. Una medida que seguramente fue consensuada entre el director técnico y el mendocino, que no suele tomar bien cuando le quitan minutos en la cancha. Despliegue y visión de juego son los argumentos con los que Enzo defiende su titularidad. Pero Estudiantes optó por privarse de una de sus mejores piezas para priorizar el clásico platense. Enzo observó el partido desde la boca del pasillo que conduce a los vestuarios.

Newell’s, después de ser goleado por Racing en el estadio Marcelo Bielsa, viajó a Miami para cumplir con el amistoso ante el Inter de Messi. Más allá de la gratificación de compartir una cancha con Leo, el compromiso no dejaba de ser una incomodidad en su calendario. De regreso de Miami fue directamente a La Plata, no pasó por Rosario.

Jamás visto: en UNO, la gente de Estudiantes se cansó de los mosquitos y activó el plan... ¡¡ESPIRALES!! pic.twitter.com/ZINbeUtLtD — SportsCenter (@SC_ESPN) February 19, 2024

El equivalente de Enzo Pérez en Newell’s es Ever Banega, no solo por veteranía (35 años), sino porque es el que maneja los hilos en el medio campo. El organizador del juego, el que sabe cuándo hay que hacer una pausa o acelerar con un pase. Rara vez falla un pase, lo que le falta de velocidad lo suple con sus correctas lecturas de lo que demanda el partido. El uruguayo Marcelo Larriera no se planteó “guardar” a Banega, que disputó las cinco fechas.

Quizá el mayor riesgo pasaba por lo físico -dos encuentros en una semana, tras el jugado con Racing, con el viaje a los Estados Unidos en el medio-, pero la adversidad para Banega y Newell’s vino por otro lado, el más impensado. Una expulsión, en un jugador que en los cinco cotejos anteriores solo había acumulado una amonestación.

Banega se va expulsado; recibe el consuelo de su compañero May Fotobaires

Dejó material para la polémica la tarjeta roja. A los 22 minutos del primer tiempo, Banega fue abajo a disputar una pelota dividida con Santiago Ascacíbar. En el choque, Banega levantó la pierna derecha y rozó la rodilla izquierda del mediocampista Pincha. Una imprudencia, pero sin una violencia excesiva ni una mala intención manifiesta. Nunca le entró de lleno a la pierna de Ascacíbar. Bien podía ser interpretado como un lance del juego. El árbitro Rey Hilfer lo amonestó en un primer momento, sanción que parecía justa y atinada. Pero lo convocó el VAR (Silvio Trucco) para revisar la infracción; tras varias repeticiones desde diferentes ángulos y velocidades, retiró la tarjeta amarilla y le mostró la roja. Newell’s protestó lo que parecía un castigo excesivo.

Lo más destacado de Estudiantes 2 - Newell’s 0

La bronca y el lamento de Banega fueron instantáneos: en su regreso a Newell’s después de 10 años se queda afuera del clásico del próximo domingo ante Rosario Central. Newell’s sufre la baja de un irremplazable. Minutos después, otro veterano, José Sosa (38) rozó la tarjeta roja tras una falta desde atrás a Velázquez; Rey Hilfer lo amonestó, mientras el VAR lo invitaba a otra revisión por una posible expulsión, tras lo cual mantuvo su decisión inicial.

En un clima caliente -fue expulsado un colaborador de Larriera-, Domínguez reemplazó a Zuqui, que suele perder fácilmente los estribos. Aprovechó el jugador de más para meter dos delanteros más: el potente colombiano Cetré y el uruguayo Méndez. Con las energías al límite a medida que avanzaba el partido, a Newell’s le costó frenar las embestidas locales. Tenía de salvador a Macagno, pero Estudiantes encontró al suyo con el goleador que vino desde el banco.