Río de Janeiro se prepara para la final de la Copa Libertadores, que el sábado 4 de noviembre disputarán Boca Juniors y Fluminense en el estadio Maracaná. Ya se sabe que el estado carioca decretó la ley seca y no se venderán bebidas alcohólicas en la cancha ni sus alrededores. El lunes habrá una reunión virtual para terminar de diagramar el operativo policial: participarán la Policía Civil y Ferrovial de Río, la Conmebol y también habrá representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para coordinar el traslado de los hinchas xeneizes.

“Creo que la presencia de hinchas argentinos va a duplicar a los que tienen entradas . Habrá antre 40 mil y 50 mil argentinos, la mitad del Mundial de Brasil, cuando viajaron entre 80 y 90 mil hinchas”, contó a LA NACION Guillermo Madero, subsecretario de Seguridad en Eventos Deportivos de la Ciudad y el representante porteño en los encuentros con los funcionarios cariocas y de la Conmebol. Madero agregó: “La cifra de 150 mil que se venía barajando es demasiado alta. De mínima duplican la cantidad de argentinos con entradas, pero nunca habrá más que durante el Mundial” .

Las autoridades calculan que habrá cerca de 50 mil hinchas de Boca en Brasil para la final de la Copa Libertadores Hernan Zenteno

Al respecto, el funcionario señaló que Río de Janeiro tomó una idea de las autoridades porteños para concentrar a los hinchas argentinos en las jornadas previas al partido: “Acá en Buenos Aires solemos agrupar hasta a cinco mil hinchas en Puerto Madero antes de los encuentros. Así que les dijimos que podían hacer lo mismo con el sambódromo, con capacidad suficiente para todos los argentinos. No es para alojarlos, sino para nuclearlos en un punto y llevarlos al estadio. Para que no estén desparramados en todos lados. Todavía no está confirmado: se definirá el lunes ”. LA NACION intentó comunicarse con la Policía Militar de Río de Janeiro, responsable de los operativos en los estadios, pero no hubo respuesta.

“Nosotros vamos a colaborar, pero tiene que quedar claro que la responsabilidad del dispositivo es brasileña”, agregó Madero. Y adelantó: “Van a viajar tres agentes argentinos para coordinar todo con la policía de Río. Y también irá Juan Manuel Castrilli -hijo de Javier, el exárbitro internacional-, que también estuvo en San Pablo para el partido de vuelta con Palmeiras”, adelantó el funcionario porteño. Castrilli es director ejecutivo del Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad y tiene 20 años de experiencia en el tema. “Venimos teniendo reuniones con los brasileños y con la Conmebol cada dos o tres días y la última será el próximo lunes. Tratamos de ayudar en la medida de nuestras posibilidades”, apuntó.

El sambódromo municipal Marqués de Sapucaí, en el centro de Río, que serviría como lugar para agrupar a los hinchas argentinos antes de la final entre Boca y Fluminense Buda Mendes - Getty Images South America

En este sentido, la Ciudad ya remitió al gobierno nacional el listado de las 300 personas que tienen derecho de admisión en las canchas y no pueden ingresar. “En las reuniones previas hubo un representante del gobierno argentino que confirmó el envío de la lista a las autoridades brasileñas. Lo que no confirmaron ellos es qué actitud van a tomar: si ni siquiera los dejarán ingresar al país o les impedirán el acceso al estadio. En el Maracaná no podrán estar porque toda la documentación es digital”, señaló Madero. Y agregó: “ Las listas también fueron a la Conmebol. Ellos estaban muy interesados en tener las nóminas de Tribuna Segura. No querían a los barras”.

En este sentido, los dos líderes de La 12, Mauro Martín y Rafael Di Zeo, podrán viajar y asistir al estadio sin problemas. “Toda la barra brava de Boca estaba adentro de Tribuna Segura, pero la prohibición se venció este año y ya no tienen impedimentos. Los líderes van a estar”. De todas formas, los integrantes de la barra de Boca saben que cualquier tipo de contravención podría ponerlos de nuevo en el listado de personas no autorizadas para ingresar a los estadios. Así, los funcionarios esperan que los hinchas “se cuiden”. Tanto en la Argentina como, sobre todo, en Brasil.

Hinchas de Boca en Brasil, una imagen que se repetirá la próxima semana NECO VARELLA - EFE

Madero hizo un llamamiento en la conversación con LA NACION: “Quienes tengan prohibición de ingreso, que no viajen. Y hago un fundamental hincapié en el buen comportamiento. Conmebol nos pide encarecidamente que concienticemos sobre las actitudes racistas o xenófobas. Es un delito que tiene [una pena de] cinco años de cárcel”. Quienes viajen a Río están prevenidos: no podrán tomar alcohol en las inmediaciones del Maracaná antes, durante y después del partido. Y las expresiones racistas no serán toleradas.

Los festejos si Boca sale campeón

La Ciudad ya tiene planificado el operativo de seguridad en caso de que Boca consiga la séptima Copa Libertadores en Río de Janeiro. Pero una eventual movilización de los hinchas xeneizes al Obelisco, por ejemplo, chocaría con la Marcha del Orgullo Gay, que también está convocada para el sábado a la tarde. En relación con este solapamiento, la idea de los funcionarios es que los manifestantes de la marcha pasen por el Obelisco más temprano y culminen su desplazamiento por la ciudad más temprano. Así, en el caso de que el equipo dirigido por Jorge Almirón levante el principal trofeo continental, no haya coincidencia de ambas movilizaciones en las calles de la Ciudad.