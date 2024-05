Copa Sudamericana: a Racing le salen fáciles los goles y con eso va por lo que se debe desde hace tiempo

Escuchar

Racing, ahora sí, puede decir que cumplió uno de sus objetivos de este primer semestre. Con otra goleada (suma cuatro victorias consecutivas con al menos tantos de diferencia) se sacó de encima a Luqueño, de Paraguay, y se aseguró el primer lugar en el grupo H de la Copa Sudamericana. Es decir, con el 3-0 en la cancha de Lanús ya se sabe en los octavos de final del torneo.

El cierre de esta primera rueda del torneo subcontinental parece llegar en el mejor momento del equipo dirigido por Gustavo Costas, cuando más fácil resulta para el entrenador definir 11 titulares, porque atraviesan un enorme momento individual. Es un equipo que tiene confianza. Y eso se explica por los goles. Aquello que es, tal vez, lo más difícil en el fútbol, a Racing le sale casi por inercia. Acumula 17 en sus últimos cinco partidos. Vale la pena repasarlos: Belgrano 4 vs. Racing 4, Racing 3 vs. Coquimbo Unido 0, Racing 3 vs. Argentinos 0, Tigre 0 vs. Racing 4 y Racing 3 vs. Luqueño 0. Una seguidilla de resultados que parece de un siglo atrás, cuando el fútbol aún era amateur.

Se puede explicarlo por un nombre propio, el de Adrián Martínez, que otra vez abrió el camino al arco. “Maravilla” apila 20 tantos en 24 partidos en el club. Una racha que no se corta. Una cifra bestial que lo emparenta con la constancia de los grandes goleadores del mundo: en 2024 tiene un tanto más que Erling Haaland y Harry Kane y la misma cantidad que Cristiano Ronaldo.

Pero además del número 9, los otros jugadores a los que suele elegir Costas transitan un gran presente. Otra muestra clara es la de Maximiliano Salas, ese delantero que desde principios de año se muestra incansable pero desde hace un puñado de partidos parece haber hecho un clic en su moral, porque a ese despliegue ahora agregó claridad para asistir y, sobre todo, poder de gol. Se llevó su primera ovación, incluso.

Una buena manera de definir a este equipo, que a veces parece no tener un estilo, es cortar el video en los siete segundos previos al gol del 2-0. Juan Nardoni tomó la pelota en el balcón del área propia, lanzó un pelotazo preciso y el resto fue de Salas, que desacomodó al defensor con el cuerpo y definió cruzado con una volea inapelable. Eso es lo que le cuesta hacer un gol a Racing. Maravilla y Salas parecen una dupla de otra época, por sus cualidades futbolísticas, por su perfil bajo y por lo bien que se entienden.

Tan de otra época que hasta usan el 7 y el 9, como en los viejos tiempos. Son las caras de este conjunto que suma 53 goles en el año. Su excelente rendimiento hace que Roger Martínez no pueda ni asomarse a la formación titular, pese a que consiguió 8 tantos en 17 partidos.

Era un partido incómodo para la Academia en lo previo. Por los antecedentes a corto y mediano plazos. Racing tenía la obligación de vencer a un rival inferior, que ya estaba eliminado de la carrera por los playoffs, para asegurar su primer lugar en el grupo y pasar directamente a los octavos de final. Costas se animó a mirar por encima del hombro los dos peores golpes de este ciclo: la eliminación de la Copa Argentina y el 4 a 4 ante Belgrano tras tener tres goles de ventaja a 13 minutos del final. Además, flotaba en el aire el recuerdo de la Sudamericana de 2022, aún con Fernando Gago en la conducción, cuando en una situación idéntica Racing cayó por 2 a 1 ante el River de Uruguay y terminó su participación internacional.

A esos antecedentes deportivos se sumó una inesperada mudanza impuesta como castigo por Conmebol. La decisión se dio a conocer el pasado viernes, fundamentada en el mal estado del césped del Cilindro de Avellaneda. La noticia cayó muy mal en la dirigencia, que entiende que el campo de juego no es el verdadero motivo de la sanción. En poco más de 72 horas, los hinchas y el club debieron organizar de urgencia la excursión a Lanús, con las complicaciones del caso.

Esa tensión que se sentía en el aire antes de que el colombiano Santiago Bismark pitara el inicio del partido se evaporó en el frío aire de Lanús a los 10 minutos, cuando Maravilla Martínez le dijo que sí a ese preciso centro de Baltasar Rodríguez. La ventaja se llevó el malhumor. Y hubo festejo celeste y blanco en La Fortaleza. Racing va en pos de saldar su deuda internacional.