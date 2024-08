Copas Libertadores y Sudamericana: empiezan los octavos de final y ocho equipos se debaten entre ilusiones y crisis

Escuchar

Dos copas internacionales, ocho equipos argentinos y múltiples preocupaciones que le quitan fuerza a la ilusión. Con los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que comenzarán mañana, la hoja de ruta señala que tres instancias de mata-mata restan para protagonizar las finales que consagrarán a los campeones de las dos competencias de clubes que organiza la Conmebol. Romper con el quinquenio de dominio brasileño en el máximo certamen continental y recuperar el trono después del trienio que se reparten ecuatorianos y brasileros en la Sudamericana, el gran objetivo criollo para alzarse con La Gloria Eterna o celebrar La Gran Conquista.

Tres representantes argentinos quedan en la Copa Libertadores, de los cinco que empezaron la aventura. San Lorenzo será el que abrirá el juego en el Nuevo Gasómetro ante Atlético Mineiro (mañana, a las 21.30). Una angustiante clasificación, en la jornada final ante Palmeiras, en Brasil, no resultó el último episodio de la pesadumbre: lo que debió ser un impulso deportivo y económico se convirtió en una pesadilla entre un mercado de pases caótico con la salida del capitán Adam Bareiro y el lateral-volante Agustín Giay, y refuerzos (Matías Reali, Nahuel Bustos, Andrés Vombergar, Nicolás Tripicchio, Facundo Bruera, Francisco Fydriszewski…) que se demoraron en estrenarse por las inhibiciones que debía levantar el club. Cuatro partidos sin triunfos en la Liga Profesional –los dos últimos fueron derrotas- agitaron el ambiente: el equipo se retiró entre silbidos de la cancha el sábado tras perder con Atlético Tucumán y el presidente Marcelo Moretti respaldó al DT Leandro Romagnoli, que suspendió la conferencia de prensa; Néstor Ortigoza dejó de ser parte de la secretaría técnica. Mineiro, con Gabriel Milito al frente y con Matías Zaracho, Rodrigo Battaglia y Renzo Saravia en sus filas, pretenderá sacar ventaja en medio del revuelo.

San Lorenzo necesita recuperar rápido el rumbo para resguardar el ciclo Romagnoli; el Ciclón el martes recibirá a Atlético Mineiro en el Nuevo Gasómetro Fotobaires

El fútbol argentino se aseguró un representante en los cuartos de final con la llave que componen River y Talleres que, pasado mañana, en Córdoba, iniciarán el duelo. Los millonarios resultaron los únicos en ganar un grupo, aunque eso ni los tres títulos y la efectividad en puntos respaldaron a Martín Demichelis. El segundo ciclo Gallardo está en marcha y aunque los mata-mata fueron un sello de su exitosa campaña en el pasado, el escaso tiempo de trabajo y el poco margen de error será una prueba para el Muñeco y en particular para un grupo de jugadores que recibió también cuestionamientos, tras la salida de Demichelis. El cambio de aura ahora tendrá que replicarse en el terreno: los nombres históricos –Nacho Fernández, Milton Casco, Franco Armani, Manuel Lanzini…- dar la talla y no que los juveniles –Claudio Echeverri y Franco Mastantuono- carguen la responsabilidad.

La lesión del goleador Miguel Borja es una baja sensible: el colombiano anotó cinco goles en la Copa. Ayer sumó un nuevo refuerzo: el lateral derecho Fabricio Bustos –un puesto por el que se sucedieron Alex Vigo, Andrés Herrera, Agustín Sant’Anna (lesionado), Casco, Sebastián Boselli, Santiago Simón-; antes, Germán Pezzella –el primer campeón del mundo 2022 en regresar al país; debutó con Huracán-, Federico Gattoni, Adam Bareiro y Jeremías Ledesma.

El segundo ciclo de Gallardo en River, una renovación para los octavos de final; con Martín Demichelis, los millonarios fueron el único equipo argentino que se clasificó primero en la etapa de grupos de la Copa Libertadores Augusto Famulari

Si River necesita tiempo para que Gallardo ajuste piezas y el equipo tenga un estilo, Talleres, que tenía un patrón antes del receso por la Copa América volvió envuelto en polémicas. Una pretemporada en Rusia, un mercado de pases controvertidos y decisiones que son mirada de reojo deformaron al equipo que era sensación y ahora acumula cuatro juegos sin triunfos y se muestra desmemoriado. La situación de crisis de Ramón Sosa, la figura y futbolista desequilibrante, es una síntesis de la intranquilidad: el delantero desea ser transferido y el presidente Andrés Fassi no se conmovió con la oferta de 15 millones de dólares de Nottingham Forest y dijo que Juárez, de México, sería su destino. El guaraní se entrena con La T, que no resuelve y se estanca. El dinero por la venta de Sosa estaba destinado en invertirse en Benjamín Domínguez (Gimnasia LP) y Joaquín Pereyra (Atl. Tucumán); los refuerzos, en cambio, son Cristian Tarragona, Franco Moyano y Sebastián Palacios… Rubén Botta, lesionado, arribaría sin competencia a jugar con River, los recuperados Ulises Ortegoza y Marcos Portillo están lejos de la mejor versión y la presencia de Sosa toda una incógnita. La gloria no tiene precio y Talleres se esmeró por ponerle una cifra.

Ramón Sosa, el paraguayo fue una pieza determinante para Talleres en la aventura de la Copa Libertadores; el futuro del jugador es una incógnita y los cordobeses entraron en un peligroso laberinto DIEGO LIMA - AFP

El quinteto de la Sudamericana

Por títulos internacionales, Boca lidera el grupo de equipos argentinos que batallarán por la corona. Los xeneizes marchan a la deriva en lo futbolístico y ofrecen estallidos internos que profundizan el caos. Cruzeiro asoma en el horizonte –jueves, 21.30 en la Bombonera- y el DT Diego Martínez necesita oxígeno en la cancha y en la intimidad: en el mercado equilibró altas y bajas en cantidad, se quedó con US$ 50 millones para gastar, pero no dio el golpe. El regreso del chileno Gary Medel y las contrataciones de Tomás Belmonte, Agustín Martegani, Ignacio Miramón –todavía no firmó el vínculo-, Brian Aguirre y Milton Giménez, son las espadas que el Consejo de Fútbol y el presidente Juan Román Riquelme avalaron para pulsear en los tres frentes: Sudamericana, torneo local y Copa Argentina, aunque algunos de ellos no pudieron ser parte del repechaje ante Independiente del Valle porque fueron inscriptos fuera de término. Resolver las crisis, en el pasado el caso Benedetto y ahora el rechazo del uruguayo Marcelo Sarachi, es una materia que el DT no aprobó y que necesita revertir con resultados para que el ciclo siga vigente.

Cuatro rivales tuvo Boca en la Copa Sudamericana y los cuatro sufrieron en la red al uruguayo Edinson Cavani; Cruzeiro, el siguiente objetivo del artillero charrúa Aníbal Greco

En Avellaneda, Racing tiene facilidad para pasar de la ilusión al desencanto. Lo hizo en la etapa de grupos y lo repite en el fútbol local. La espalda de un hombre de la casa como Gustavo Costas empezó a doblarse, Juanfer Quintero busca una salida y los refuerzos para dar el salto de calidad y que pidió el entrenador no están. Quienes se sumaron no son las primeras opciones que solicitó el DT: Juan Manuel Elordi, Matías Bergara… El nombre del delantero Marcelo Torres, al que le apuntó Costas, no tuvo consenso en el presidente Víctor Blanco, quien observa que el plantel está completo y que solo una venta modificaría el escenario. Mañana, desde las 19, Huachipato, en Chile, le tomará el pulso a la Academia, que juega dentro y fuera de la cancha.

Racing, un equipo que pasa de la ilusión a la frustración con rapidez, tendrá que confirmar sus credenciales frente a Huachipato Jorge Baravalle - FOTOBAIRES

El último campeón de la Copa Sudamericana tendrá un rival argentino: Liga Deportiva de Quito se medirá con Lanús, que ganó el Grupo G y para dar el golpe sumó a dos históricos: Eduardo Salvio y Carlos Izquierdoz; también al arquero Nahuel Losada (Belgrano) y repescó a Mateo Sanabria (Central Córdoba). En el poder de fuego de Walter Bou descansa para lastimar al equipo que dirige Pablo Vitamina Sánchez y que se empodera en los 2800 metros de Quito.

Walter Bou, goleador de Lanús; los Granates repatriaron a Eduardo Salvio y a Carlos Izquierdoz y tendrán al campeón defensor Liga de Quito a su rival en la Copa Sudamericana JUAN BARRETO - AFP

De Córdoba a Rosario, a Belgrano y a Central se les acelera el pulso. Los Piratas sorprendieron al ganar el Grupo C, por sobre Internacional (Brasil), y en 8avos se medirán con Athletico Paranaense (jueves, a las 19). La idea de repatriar a Franco Vázquez se esfumó y las caras nuevas para el DT Juan Cruz Real son el arquero Juan Espínola, Gabriel Compagnucci y Nicolás Uvita Fernández. En la jerarquía de Matías Suárez y del peruano Bryan Reyna, argumentos para soñar. Por su parte, Rosario Central –bajó de la Libertadores y en el Repechaje eliminó a Internacional- pasó de página el mentado retorno de Ángel Di María y el disgusto por la salida de Miguel Russo. Augusto Solari se sumará al conjunto que dirige Matías Lequi, de modo interino, y que se energizó al ganar el sábado el clásico: el miércoles, a las 19, Fortaleza, segundo en el Brasileirao, con la conducción de Juan Pablo Vojvoda y una legión de cinco futbolistas argentinos, el rival en el Gigante de Arroyito.

