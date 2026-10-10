Coquimbo Unido vs. Colo-Colo por el Primera División Chile, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Coquimbo Unido y Colo-Colo, correspondiente a la fecha 24 de la Primera División Chile 2026, se disputará este domingo 11 de octubre a las 15.00 h en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en la ciudad de Coquimbo.

El presente de los protagonistas

Coquimbo Unido arriba al compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído 1-0 ante Huachipato en su última presentación. Por su parte, Colo-Colo llega tras igualar 1-1 frente a Deportes Concepción, buscando sumar tres unidades que le permitan consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Estadísticas y antecedentes

Ambos conjuntos llegan con realidades dispares tras sus últimos resultados, donde el equipo local buscará aprovechar su condición de dueño de casa para cortar la racha negativa, mientras que la visita intentará mantener su competitividad tras la reciente igualdad obtenida en la jornada anterior.

Lo que está en juego

Para Coquimbo Unido, el partido representa una oportunidad crucial para recuperar terreno en la clasificación y retomar la senda del triunfo. Para Colo-Colo, el desafío pasa por conseguir un resultado positivo fuera de casa que le permita seguir escalando posiciones en el certamen y mantener la presión sobre los líderes del campeonato.