Saltar al contenido principal
LA NACION

Coquimbo Unido vs. Colo-Colo por el Primera División Chile, 2026: día, hora y cómo seguir online

Coquimbo Unido recibe a Colo-Colo en la jornada 24 de la Primera División Chile; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Coquimbo Unido vs. Colo-Colo por el Primera División Chile, 2026: día, hora y cómo seguir online
Coquimbo Unido vs. Colo-Colo por el Primera División Chile, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Coquimbo Unido y Colo-Colo, correspondiente a la fecha 24 de la Primera División Chile 2026, se disputará este domingo 11 de octubre a las 15.00 h en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en la ciudad de Coquimbo.

El presente de los protagonistas

Coquimbo Unido arriba al compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído 1-0 ante Huachipato en su última presentación. Por su parte, Colo-Colo llega tras igualar 1-1 frente a Deportes Concepción, buscando sumar tres unidades que le permitan consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Estadísticas y antecedentes

Ambos conjuntos llegan con realidades dispares tras sus últimos resultados, donde el equipo local buscará aprovechar su condición de dueño de casa para cortar la racha negativa, mientras que la visita intentará mantener su competitividad tras la reciente igualdad obtenida en la jornada anterior.

Lo que está en juego

Para Coquimbo Unido, el partido representa una oportunidad crucial para recuperar terreno en la clasificación y retomar la senda del triunfo. Para Colo-Colo, el desafío pasa por conseguir un resultado positivo fuera de casa que le permita seguir escalando posiciones en el certamen y mantener la presión sobre los líderes del campeonato.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Lionel Messi e Inter Miami vs. DC United, por la MLS 2026: día, horario, TV y cómo ver online
    1

    Lionel Messi e Inter Miami vs. DC United, por la MLS 2026: día, horario, TV y cómo ver online

  2. La dura crítica de un campeón del mundo al fútbol argentino abre el debate: ¿algo puede cambiar?
    2

    La dura crítica de Nicolás Tagliafico al fútbol argentino abre el debate: ¿algo puede llegar a cambiar?

  3. El flamante presidente de Ferro, entre un pasivo millonario y la posibilidad de volver a primera tras 26 años
    3

    Patricio Baigorrotegui: “Ferro es un gigante dormido, el mandato histórico es estar en primera división”

  4. Un evento amateur pudo más que Messi: la separación de la AFA de Tapia y River ya no tiene vuelta atrás
    4

    Un evento amateur pudo más que Messi: la separación de la AFA de Tapia y River ya no tiene vuelta atrás