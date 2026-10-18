Corinthians vs. Vitória por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Corinthians y Vitória correspondiente a la jornada 31 del Brasileirao Serie A se disputará este lunes 19 de octubre a las 20.00 h en el estadio Neo Química Arena, ubicado en la ciudad de São Paulo.

El presente de ambos equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en sus presentaciones más recientes. El conjunto local, Corinthians, viene de sufrir una dura derrota por 4-1 frente a Palmeiras. Por su parte, la visita, Vitória, también atraviesa un momento complejo luego de caer por 2-1 ante São Paulo en la fecha pasada.

Estadísticas y antecedentes

El duelo en el Neo Química Arena representa una oportunidad crucial para que ambos elencos retomen la senda del triunfo. Si bien los números recientes marcan una irregularidad compartida, el factor localía en São Paulo podría jugar un papel determinante para Corinthians, que buscará aprovechar el apoyo de su público para escalar posiciones en la tabla de este Brasileirao 2026.

Lo que está en juego

Para Corinthians, el objetivo principal es reponerse rápidamente del traspié en el clásico ante Palmeiras y sumar tres puntos que le permitan ganar confianza en el tramo final del torneo. En tanto, Vitória llega a São Paulo con la obligación de rescatar un resultado positivo para mejorar su situación en la clasificación general y cortar la racha negativa que arrastra tras su última caída.