Coritiba vs. Botafogo por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Coritiba recibe a Botafogo en la jornada 30 del Brasileirao Serie A; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Coritiba y Botafogo correspondiente a la jornada 30 del Brasileirao Serie A se disputará este lunes 12 de octubre a las 16.00 h en el estadio Couto Pereira, ubicado en la ciudad de Curitiba.
El presente de ambos equipos
Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras caer en sus presentaciones previas. Coritiba arriba golpeado después de perder 4-0 frente a Fluminense, mientras que Botafogo también sufrió una derrota en su último encuentro ante Vasco da Gama por 2-1.
Estadísticas del cruce
El choque en el Couto Pereira pone frente a frente a dos equipos que atraviesan una racha negativa y buscan reencontrarse con la victoria. El rendimiento reciente de ambos, marcado por la inestabilidad en sus últimos partidos, añade incertidumbre al desenlace de este enfrentamiento en el campeonato brasileño.
Lo que está en juego
Para Coritiba, el partido representa una oportunidad crucial de hacerse fuerte en casa y recuperar terreno en la tabla de posiciones tras la dura goleada recibida. Botafogo, por su parte, intentará capitalizar su visita a Curitiba para dejar atrás el traspié ante Vasco y sumar puntos vitales para sus aspiraciones en el certamen.
- 1
Un evento amateur pudo más que Messi: la separación de la AFA de Tapia y River ya no tiene vuelta atrás
- 2
Marcos Rojo fue habilitado para Estudiantes y jugará la Copa Libertadores y el Clausura
- 3
Barracas Central activó la ley del “ex” y le ganó a Huracán con dos goles de Briasco
- 4
El blooper de Neuer que terminó en gol de Augsburgo ante Bayern Munich (y en récord) en la liga de Alemania