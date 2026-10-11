Coritiba vs. Botafogo por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Coritiba y Botafogo correspondiente a la jornada 30 del Brasileirao Serie A se disputará este lunes 12 de octubre a las 16.00 h en el estadio Couto Pereira, ubicado en la ciudad de Curitiba.

El presente de ambos equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras caer en sus presentaciones previas. Coritiba arriba golpeado después de perder 4-0 frente a Fluminense, mientras que Botafogo también sufrió una derrota en su último encuentro ante Vasco da Gama por 2-1.

Estadísticas del cruce

El choque en el Couto Pereira pone frente a frente a dos equipos que atraviesan una racha negativa y buscan reencontrarse con la victoria. El rendimiento reciente de ambos, marcado por la inestabilidad en sus últimos partidos, añade incertidumbre al desenlace de este enfrentamiento en el campeonato brasileño.

Lo que está en juego

Para Coritiba, el partido representa una oportunidad crucial de hacerse fuerte en casa y recuperar terreno en la tabla de posiciones tras la dura goleada recibida. Botafogo, por su parte, intentará capitalizar su visita a Curitiba para dejar atrás el traspié ante Vasco y sumar puntos vitales para sus aspiraciones en el certamen.