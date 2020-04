Coronavirus. Boca le pagó a su plantel, pero evalúa la economía día a día

Jorge Amor Ameal, presidente de Boca Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Lejos de confrontar con sus futbolistas, el presidente de Boca , Jorge Amor Ameal , reconoció que la economía se complicó por la pandemia del coronavirus , pero confirmó que el club pagó el mes de marzo completo y descartó las versiones que hablaban de una rebaja compulsiva del 30% en todos los salarios. "Estas discusiones son de puertas hacia adentro . Hay diferencias de criterios e intereses . Hoy el plantel se encuentra al día en una situación altamente complicada, pero queremos que todo el equipo campeón esté contento", señaló Ameal en declaraciones a Radio Rivadavia.

De todas maneras, el hombre que acaba de iniciar su segunda gestión al frente del club contó que evalúa el flujo de caja todos los días. "De acá a diciembre vamos a pagar todo lo concerniente a primas y premios, y los jugadores van a percibir el 100 por ciento de los salarios de marzo. Después, en cuanto al sueldo de abril, vamos a depender de las cobranzas que tengamos", afirmó Ameal.

Además, el presidente de Boca contó que hubo una charla con dos referentes del plantel, Carlos Izquierdoz y Lisandro López, y que ambos entendieron la postura de los dirigentes: "Carlos Izquierdoz y Lisandro López hablaron con nosotros en nombre del plantel y lo hicieron en forma amigable. Después tomamos una determinación y fue aceptada", relató Ameal. Según pudo saber LA NACION , Boca honrará todos los compromisos que tiene asumidos con sus futbolistas mientras el dinero en caja se lo permita. Por eso es que las bajas de los socios se monitorean todos los días, al igual que el cumplimiento de los contratos con los múltiples sponsors que tiene el club.

"A pesar de la crisis los socios siguen pagando sus cuotas. Y en cuanto a la renovación de abonos, no vamos a hablar de tiempo calendario porque no lo conocemos. Estamos estudiando el tema y ver si quizá se pueden sumar a los del torneo local los partidos de la Libertadores", admitió el presidente de Boca durante la entrevista, además de resaltar que no tiene ningún problema con los integrantes del plantel profesional.