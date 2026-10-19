Cristiano Ronaldo fue suspendido y multado por una irrisoria suma de dinero tras abandonar la concentración de Portugal

Finalmente, Cristiano Ronaldo recibió una sanción. Luego de abandonar la concentración de la selección de Portugal a raíz de un desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus, el futbolista de 41 años fue sancionado por la federación. A pesar de la multa y castigo, podrá estar a disposición en la próxima fecha FIFA.

Ronaldo fue sancionado este lunes con 30 días de suspensión ‌por la Federación Portuguesa ‌de ⁠Fútbol. Además, el consejo disciplinario de la federación afirmó que ​había admitido íntegramente la acusación contra el delantero y le había impuesto una irrisoria ​multa de 255 euros (285,83 dólares).

Cristiano Ronaldo fue al banco ante Noruega, no ingresó, y previo al duelo siguiente ante Dinamarca, dejó la concentración PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

El jugador de Al Nassr, de Arabia Saudita abandonó ​la concentración de Portugal en Copenhague antes del partido de la UEFA Nations League contra Dinamarca, el pasado 30 de septiembre. El motivo que acusó el futbolista fue que el DT Jorge Jesus incumplió en dos ocasiones su palabra sobre su papel en el ​equipo, después de que no ingresara en el partido contra Noruega, en el que estuvo como suplente. El entrenador negó haber llegado ⁠a un acuerdo con Ronaldo, pero dejó la puerta abierta a su regreso ‌tras la victoria de Portugal por 2-1, el 27 de septiembre.

De este modo, el astro portugués recibió la sanción mínima prevista en el reglamento de la FPF, que, por el abandono de la actividad con las selecciones, contempla una pena de entre uno y seis meses, aunque la máxima en este caso se reduciría a tres, ya que el delantero ha admitido su culpa. El consejo disciplinario determinó que Ronaldo había cometido intencionadamente una infracción prevista en el artículo 160, apartado 1, del reglamento de la federación. El procedimiento se inició el 9 de octubre a raíz de los hechos denunciados dos días ‌antes.

Cristiano Ronaldo se mostró molesto con la decisión de Jorge Jesus y eso derivó en el abandono de la concentración

En este contexto, el ex Real Madrid quedó automáticamente suspendido el 30 de septiembre, fecha en la que abandonó la concentración, por lo que ya ha cumplido 19 días y solo le quedan 11 por delante. Por lo tanto, Cristiano Ronaldo estaría disponible para los próximos compromisos de la selección portuguesa, frente a Dinamarca y Gales en la UEFA Nations League los días 14 y 17 de noviembre, algo para lo que tanto el capitán como el técnico de Portugal han dejado la puerta abierta.

Según se desprende del comunicado del Comité Disciplinario de la FPF, el delantero “no comunicó ni justificó previamente, ante el responsable de la FPF o de la selección, su intención de abandonar” la concentración el pasado 30 de septiembre. Posteriormente, Ronaldo le dijo al presidente de la Federación, Pedro Proença, que no se encontraba “en condiciones anímicas para seguir integrado”.

Para la próxima fecha FIFA, que será en noviembre, Cristiano Ronaldo ya habrá cumplido la suspensión ¿será convocado? Sam Hodde - FR171607 AP

Unos días después de haber dejado la concentración, el jugador anunció un comunicado en su cuenta oficial de Instagram y les explicó a los hinchas y a la opinión pública las razones que lo llevaron a abandonar la concentración de su selección luego del partido ante Noruega, por la Nations League. Fue a través de un extenso texto que cierra con un pedido a los hinchas y fanáticos: “Créanme, esta es la pura verdad”.

Al mismo tiempo, se disculpó: “A pesar de la absoluta falta de confianza en la palabra del entrenador, como cualquiera que haya presenciado estas conversaciones puede atestiguar, no debí haberlo hecho. La responsabilidad es exclusivamente mía”, expresó. Ahora resta saber si Jorge Jesus indultará y convocará al jugador para la próxima fecha FIFA.