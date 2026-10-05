Croacia vs. España por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Croacia y España correspondiente al grupo A3 de la Liga de Naciones se disputará este martes 6 de octubre a las 15.45 h en el Stadion Poljud de la ciudad de Split.

El presente de los seleccionados

Croacia llega al compromiso tras una dura derrota frente a Inglaterra por 7-0, resultado que buscará revertir ante su gente. Por el contrario, España mantiene una dinámica positiva después de haber vencido a República Checa por 3-1 en su presentación previa, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Estadísticas y antecedentes

Ambos equipos atraviesan momentos opuestos en cuanto a confianza y eficacia. Mientras que España llega con el impulso de una victoria reciente, el seleccionado croata intentará mejorar su rendimiento defensivo tras los siete tantos recibidos en su última aparición. El factor local en Split será fundamental para que el conjunto anfitrión pueda equilibrar la balanza en este enfrentamiento.

Lo que está en juego

Este cruce es determinante para la continuidad en el grupo A3. Para España, el objetivo es sumar puntos que le permitan liderar la zona, mientras que Croacia necesita imperiosamente una victoria que le permita recuperar terreno y confianza en la tabla de posiciones tras su traspié en la fecha anterior.