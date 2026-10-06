Cruzeiro vs. São Paulo por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Cruzeiro y São Paulo correspondiente a la jornada 29 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este miércoles 7 de octubre a las 21.30 h en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte.

El momento de los equipos

Cruzeiro llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 3-1 frente a Vitória en su presentación anterior. Por el contrario, São Paulo buscará recuperarse en territorio ajeno luego de caer 2-1 ante Santos en la fecha pasada.

Números que anticipan el duelo

El partido presenta un contraste de realidades recientes en cuanto a resultados se refiere. Mientras que el local buscará aprovechar la inercia positiva de su último triunfo para hacerse fuerte en el Mineirão, la visita llega con la urgencia de sumar puntos tras su traspié en el encuentro previo.

Lo que está en juego

El resultado es determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en la recta final del campeonato. Para Cruzeiro, mantener la racha ganadora es vital para consolidarse en la tabla, mientras que para São Paulo, el triunfo en Belo Horizonte es indispensable para corregir el rumbo tras la última derrota y escalar posiciones en la clasificación.