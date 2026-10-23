Cuándo entregan el Balón de Oro 2026

Este lunes 26 de octubre se celebra la gala anual del Balón de Oro organizada por France Football en soledad desde que en 2016 se separó de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). En la misma se reconoce al mejor jugador del mundo en la última temporada, entre otras distinciones, y este año hay cinco principales candidatos: Lionel Messi (Inter Miami - Argentina), Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra), Lamine Yamal (Barcelona - España), Rodri (Manchester City/Barcelona - España) y Kylian Mbappé (Real Madrid - Francia).

La ceremonia se llevará a cabo en The London Palladium de Londres, Inglaterra, a partir de las 17 (horario argentino) y se podrá ver en vivo en la Argentina únicamente por streaming a través de la plataforma DAZN y el sitio oficial del Balón de Oro. Además de Messi, Lautaro Martínez figura entre los 30 nominados a Mejor Jugador y Emiliano ‘Dibu’ Martínez es uno de los 10 candidatos al Mejor Arquero.

The London Palladium, el recinto donde se llevará a cabo la gala del Balón de Oro 2026 Millie Turner - Invision

El período contemplado para las votaciones es entre julio de 2025 y el 19 de julio de 2026, fecha de la final del Mundial en la que España derrotó a la selección argentina por la mínima diferencia, con gol de Ferrán Torres, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Por este motivo, resulta trascendental lo hecho por cada candidato en la Copa del Mundo, tal como ocurrió cuando Messi ganó el premio por octava vez en 2023 después de haberse consagrado en Qatar 2022, donde fue elegido como el mejor jugador del torneo.

Cómo ver online la ceremonia del Balón de Oro 2026

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo este lunes en Londres, Inglaterra, y se transmite en vivo únicamente por streaming a través de DAZN y la plataforma del Balón de Oro (se requiere tener una suscripción activa).

Nominados al Balón de Oro 2026

Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Erling Haaland (Manchester City)

Gabriel (Arsenal)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Achraf Hakimi (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Marquinhos (PSG)

Sadio Mané (Al Nassr)

Lautaro Martínez (Inter)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

Lionel Messi (Inter Miami)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Joao Neves (PSG)

Willian Pacho (PSG)

Julián Quiñones (Al Qadsiah)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG)

Ferrán Torres (Barcelona/PSG)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Vinicus Jr (Real Madrid)

Vitinha (PSG)

Lionel Messi y Lautaro Martínez son los únicos argentinos nominados al Balón de Oro 2026 Rebecca Blackwell - AP

Apuestas para el Balón de Oro 2026