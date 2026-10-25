Cuándo es el Superclásico Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026

La primera etapa del Torneo Clausura 2026 está llegando a su fín y ello significa que el Superclásico está cada vez más cerca. Esta vez, será Boca Juniors vs. River Plate en la Bombonera con árbitro a designar por el interzonal de la penúltima jornada.

El encuentro tendrá lugar el domingo 1° de noviembre a las 15 (horario argentino) en la Bombonera y se transmitirá en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Más allá de la trascendencia propia del partido, para ambos habrá tres puntos en juego más que importantes para sus objetivos teniendo en cuenta que será el anteúltimo encuentro de la primera instancia del Clausura y, también, que se contabilizará para la Tabla Anual.

Previo a recibir al Millonario, el xeneize tiene un compromiso y es frente a Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Al cotejo de este domingo llega en el tercer puesto del Grupo A con 24 puntos y en caso de obtener un triunfo se asegurará un lugar en octavos de final.

Boca pelea por el título en tres torneos: Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana [e]RIO DE JANEIRO - XinHua

El equipo de Rodolfo Arruabarrena atraviesa un presente inmejorable porque no solo puja por ganar el Clausura y la Tabla Anual, sino que también está en semifinales de la Copa Argentina -vs. Banfield- y de la Copa Sudamericana -vs. Atlético Mineiro-. Con más de tres años de sequía, el elenco azul y oro puede ganar hasta cinco títulos en el año.

River, por su parte, tiene también un duelo por delante antes de ir a la Boca y es frente a Racing este domingo en el Monumental. Para los dirigidos por Leonardo Ponzio el Superclásico tiene una transcendencia aun mayor porque necesita sumar para clasificarse a los playoffs del Torneo Clausura, único certamen en el que compite en el cierre del año. Pero también, quieren tomarse revancha de la caída en el Apertura en el Monumental 1 a 0 con un gol de Leandro Paredes de penal.

Con el último cruce, disputado en abril, los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 266 veces a lo largo de la historia con 94 victorias para Boca y 88 para River. Empataron en 84 ocasiones.

Por ligas nacionales, apartado en el que se agregó este Superclásico, se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.

apartado en el que se agregó este Superclásico, se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades. Por copas nacionales, en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.

en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres. En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el equipo de la Ribera cosechó 11 triunfos y el riverplatense, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 oportunidades.

Boca y River se verán las caras en la Bombonera el domingo 1° de noviembre ALEJANDRO PAGNI - AFP

Los últimos cinco Superclásicos