Cuándo juega Boca la final de la Copa Sudamericana 2026: día y sede de la definición

Boca Juniors es el primer finalista de la Copa Sudamericana 2026 gracias a que atravesó las semifinales sobre Vasco Da Gama, con el que perdió en la ida en la Bombonera y le ganó en la revancha en el Maracaná de Río de Janeiro 3 a 1, y espera rival.

La definición del segundo certamen en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tendrá lugar el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El horario será anunciado oportunamente porque todavía no fue oficializado.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026, con Boca en la final Canchallena

El xeneize enfrentará en el duelo decisivo a Atlético Mineiro o Montevideo City Torque, serie que se cierra este miércoles en Uruguay. En la ida, el Galo ganó 3 a 0 en Belo Horizonte y sacó una gran ventaja de cara a la vuelta, por lo que pica en punta para ser el rival del elenco argentino.

De los equipos que siguen en carrera por la corona, Boca es uno de los máximos ganadores de la historia con dos estrellas al igual que Liga de Quito e Independiente del Valle de Ecuador; Independiente, Atlético Paranaense y Lanús. Los otros dos clubes nunca conquistaron la Copa Sudamericana.

El club del barrio porteño de La Boca volverá a jugar una final continental después de tres años, tras caer en la Libertadores 2023 frente a Fluminense en el Maracaná. Hace casi dos décadas que no se consagra en Sudamérican y la última fue en la Libertadores 2007 contra Gremio.

Todos los campeones de la Copa Sudamericana

2002: San Lorenzo (Argentina).

2003: Cienciano (Perú).

2004: Boca Juniors (Argentina).

2005: Boca Juniors (Argentina).

2006: Pachuca (México).

2007: Arsenal de Sarandí (Argentina).

2008: Internacional (Brasil).

2009: LDU Quito (Ecuador).

2010: Independiente (Argentina).

2011: Universidad de Chile (Chile).

2012: San Pablo (Brasil).

2013: Lanús (Argentina).

2014: River Plate (Argentina).

2015: Independiente Santa Fe (Colombia).

2016: Chapecoense (Brasil).

2017: Independiente (Argentina).

2018: Athletico Paranaense (Brasil).

2019: Independiente del Valle (Ecuador).

2020: Defensa y Justicia (Argentina).

2021: Athletico Paranaense (Brasil).

2022: Independiente del Valle (Ecuador).

2023: LDU Quito (Ecuador).

2024: Racing Club (Argentina).

2025: Lanús (Argentina).

Boca fue bicampeón de la Copa Sudamericana en 2004 y 2005

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana