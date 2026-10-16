Cuándo juega Boca por la Copa Sudamericana 2026: día y horario de la revancha ante Vasco Da Gama

Boca Juniors tiene un cierre de temporada muy exigente porque pelea por el título en tres campeonatos y uno de ellos es la Copa Sudamericana 2026, donde está disputando las semifinales vs. Vasco Da Gama y, tras la derrota en la ida en la Bombonera 1 a 0, afrontará la revancha la próxima semana como visitante.

El partido de vuelta se disputará el martes 20 de octubre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro porque el Gigante Da Colina no puede utilizar el suyo, el São Januário, por no contar con la capacidad mínima para espectadores exigida por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El cotejo está programado a las 21.30 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por DSports y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premim. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Lo que hay que saber de Boca vs. Vasco Da Gama

El xeneize afrontó el primer partido sin Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular en el empate vs. Instituto de Córdoba 2 a 2 y fue descartado definitivamente para la serie. No obstante, tras el mal desempeño del equipo en los primeros 90 minutos, va a hacer lo posible por estar en la revancha que será apenas 11 días después de la jornada en que se lastimó.

Si bien las chances de que esté disponible son pocas, en el Mundo Boca se ilusionan con que se ponga la camiseta azul y oro porque su presencia es clave y, también, porque el plantel tiene varios lesionados más de importancia como Tomás Aranda, Tomás Belmonte y Alan Velasco, a quienes se sumó Sebastián Villa después del primer juego y está en duda para jugar en Brasil.

El equipo del barrio porteño de la Boca comenzó su participación en el plano internacional en la Copa Libertadores, pero se ubicó tercero en su zona y decantó en la Sudamericana. Allí, en 16avos de final eliminó a O’Higgins 4 a 3 por penales tras igualar 1 a 1 en el global -sendos triunfos 1 a 0 de local-; en octavos superó a Recoleta de Paraguay 7 a 1 -victorias 3 a 1 y 4 a 0-; y en cuartos a San Pablo 2 a 1 -triunfo 1 a 0 de local y empate 1 a 1 en la Bombonera-.

El conjunto brasileño, por su parte, compitió en la Sudamericana desde el inicio y logró el segundo puesto en la zona G con 10 puntos producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. En 16avos eliminó a Independiente Medellí 3 a 2 -2 a 2 en la ida y victoria 1 a 0 en la vuelta-; en octavos se dehizo de 4 a 1 con un triunfo con ese resultado en la revancha; y en cuartos de final doblegó a Independiente Santa Fe 2 a 0 tras igualar sin goles en la ida.

Vasco Da Gama ganó en la Bombonera 1 a 0 y afrontará la revancha con ventaja Gonzalo Colini - La Nación

En su plantel, el equipo que marcha 14° en el Brasileirao y está a tres puntos del descenso tiene a los argentinos Alan Lescano, Santiago Sosa, Facundo Colidio y Claudio Spinelli, los tres primeros de reciente llegada. La salvedad es que Colidio no puede jugar porque ya disputó el certamen con River y Spinelli tampoco por una lesión, pero los otros dos fueron titulares en la Bombonera.

En el partido de ida Vasco Da Gama logró su primera victoria sobre Boca en la historia. Anteriormente, se enfrentaron cuatro veces con dos triunfos del xeneize y dos empates. La primera vez fue en la Copa Libertadores 2001, en los cuartos de final, con victoria del elenco argentino 3 a 0 de local y 1 a 0 de visitante en un certamen en el que luego fue campeón. Ese mismo año se vieron las caras en la primera etapa de la Copa Mercosur e igualaron 2 a 2 tanto en Brasil como en la Argentina.

En la otra llave de semifinales de la Copa Sudamericana, en tanto, se enfrentan Atlético Mineiro de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay. En la ida ganó el elenco brasileño 3 a 0 y dio un gran paso hacia el duelo decisivo del sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.