Cuándo juega River Plate vs. Belgrano, por la Liga Profesional 2024: día, hora y TV

Este sábado, desde las 18, River Plate y Belgrano se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 de la Liga Profesional 2024. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

El Millonario comenzó el torneo con el pie derecho. De todos los que sumaron de a tres, es el que mejor diferencia de gol cosechó, por lo que se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones. Viene de golear 3 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero con dos goles de Facundo Colidio y uno de Esequiel Barco. Además, entresemana, derrotó 2 a 0 a Libertad de Paraguay por la fecha 5 del grupo H de la Copa Libertadores 2024, lo que le aseguró un lugar en octavos de final y también en el Mundial de Clubes 2025.

El Pirata, por su parte, rescató un empate con sabor a victoria. Perdía 4 a 1 con Racing en condición de local, pero supo reponerse a tiempo y remontó el partido en apenas ocho minutos para finalmente igualar 4 a 4 gracias a un hat-trick de Franco Jara y un gol de Mariano Troilo. Por este motivo, quedó ubicado en mitad de tabla: está 14°. Por otro lado, en la Copa Sudamericana venció por la mínima diferencia a Real Tomayapo de Bolivia con un tanto del juvenil Juan Martín Velázquez y quedó muy cerca de la clasificación a octavos de final.

River Plate vs. Belgrano: todo lo que hay que saber

Fecha 2 de la Liga Profesional 2024.

Día: Sábado 18 de mayo.

Hora: 18.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

TV: TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al duelo de este sábado, el DT de River, Martín Demichelis, planea algunas modificaciones. En primer lugar, Enzo Díaz podría reaparecer en el once inicial en reemplazo de Milton Casco, a quien el cuerpo técnico quiere evitar sobre exigir. Al mismo tiempo, Sebastián Boselli tiene chances de ser titular, aunque aún no está claro si lo hará como central o como lateral derecho. En el medio Nicolás Fonseca podría ingresar en reemplazo de Rodrigo Villagra o Rodrigo Aliendro y, por último, en zona ofensiva, Esequiel Barco reemplazaría a Claudio Echeverri al mismo tiempo que Pablo Solari podría meterse en el once inicial en lugar de Miguel Borja o Facundo Colidio.

Por el lado de Belgrano, el entrenador Juan Cruz Real no podrá contar con la principal figura del equipo, Franco Jara. El ex Benfica se desgarró el isquiotibial de la pierna derecha en el reciente duelo ante Real Tomayapo, por lo que estará afuera de las canchas hasta el regreso de la actividad en el fútbol argentino posterior a la Copa América. En contrapartida, el delantero con pasado reciente en el Millonario, Matías Suárez, está en condiciones de ser convocado.

