Deyverson, la figura de Mineiro contra River, se comparó con los argentinos: “Les gusta hacer tontería cuando están ganando”

En la victoria de Mineiro sobre River por 3 a 0 en la ida de una semifinal de la Copa Libertadores hubo una figura indiscutida: Deyverson. El delantero no solamente anotó dos goles y realizó una asistencia, sino que además retuvo el balón con técnica entre varios defensores, tuvo movilidad y propició peligro, e incluso puso nerviosos a los rivales, tanto con su juego como con sus actitudes provocadoras.

“Yo soy un poco parecido a los argentinos en mi manera de jugar. A ellos les gusta hacer tonterías cuando están ganando y sonreír. Después, cuando están perdiendo, se calientan”, disparó, ni bien terminó el partido en Belo Horizonte. Y lo ratificó. “Ellos también tienen que mirar lo que hacen, porque cuando están ganando hacen lo mismo. Yo soy así, tengo mucho respeto. En la cancha voy a dar la vida por mi escudo”, expresó en buen español el futbolista de 33 años, que pasó dos años y tres meses entre las primeras divisiones de Alavés y Levante.

Por otra parte, Deyverson remarcó que Mineiro mostró una gran dinámica y mucha presión, al punto de que el desarrollo del juego tuvo lugar mayoritariamente en el campo de River. “No le dejamos jugar. Ellos son un buen equipo, de buenos jugadores. Pero nosotros damos el 100% y ganamos por 3 a 0″.

Pero eso no implica que crea que el primer finalista por la Copa Libertadores ya esté determinado. “Ahora tenemos un partido contra River en su casa y con su afición. Ellos vinieron hoy también a apoyar a su equipo. Nosotros debemos tener humildad. No tenemos nada ganado”, advirtió el mejor de la noche en el estadio Arena MRV.

Deyverson estuvo en sintonía con un argentino, su propio director técnico: Gabriel Milito. “El equipo estuvo en un nivel altísimo. Desde el primer minuto hasta el final. Con una confianza muy notoria. En la Copa Libertadores hay equipos muy buenos, que exigen jugar de esta manera”, destacó el ex jugador de Independiente y Barcelona. pero a pesar de su conformidad y del abultado triunfo, el entrenador enfatizó que Mineiro no debe sentirse ganador: “Marcamos una diferencia, que era muy importante, pero la definición está en Buenos Aires. Sé dónde estamos, a dónde viajaremos y la mentalidad que tiene [Marcelo] Gallardo. Hay que seguir: no terminó la eliminatoria”.

De la calificación de “nivel altísimo”, sin embargo, pasó a afirmar “creo que tenemos mucho por mejorar”. Y subrayó la situación de semifinal indefinida pese al 3-0. “Entiendo que después del resultado la sensación de la gente sea de mucha confianza hacia el equipo, pero sabemos que podemos mejorar. Hay que insistir. Somos competitivos. No voy a conformarme. No puedo analizar el resultado yo; tengo que analizar el rendimiento”, agregó.

Además, en la conferencia de prensa se le consultó al exentrenador de Independiente, Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors sobre el mercado de pases, en el cual Mineiro adquirió al mediocampista argentino Fausto Vera. Señaló que todos los jugadores que llegaron al club han hecho un gran trabajo e indicó: “Son refuerzos muy importantes, que han sido muy oportunos. En ese momento dije que estaba muy contento y ahora estamos ratificándolo”.

