escuchar

Con los partidos de River Plate vs. Belgrano y Racing vs. Rosario Central, este domingo quedarán definidas las dos semifinales de la Copa de la Liga Profesional 2023, un torneo que no solo le vale el título al campeón sino también el pasaje y la clasificación a la Copa Libertadores 2024. Con esta salvedad: si el que la obtiene es el Millonario, ese cupo se correrá y será para otro, ya que el conjunto de Núñez obtuvo en la primera parte del año la Liga Profesional, por lo que ya se aseguró su lugar en la máxima cita continental. El cierre de un fin de semana de alto voltaje tendrá en el centro de la escena al primero de estos dos partidos: desde las 18.30 River y Belgrano se miden en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que a las 21.30 se llevará a cabo el duelo de academias en el Padre Martearena de Salta. Los encuentros se pueden seguir por televisión, en ESPN Premium y TNT Sports y también a través del sitio canchallena.com, con estadísticas actualizadas al instante.

Los ganadores de estos dos mano a mano se medirán entre sí, el próximo fin de semana, mientras que del otro lado de la llave ya se sabe quiénes serán los protagonistas: Platense y Godoy Cruz. En el primer encuentro de este sábado, en el inicio de los cuartos de final, el Calamar perdía 1 a 0 con Huracán, uno de los mejores equipos del semestre, pero no se resignó, lo igualó en el final y accedió a las semifinales por la vía de los penales. De la misma manera llegó el Tomba, que se impuso a Banfield desde los 12 pasos y tras igualar sin tantos en tiempo reglamentario.

El cuadro de cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina, en vivo

Martín Demichelis no está muy conforme con el rendimiento de su River, que no es punzante LA NACION/Mauro Alfieri

Cómo ver online los partidos de cuartos de final

Los encuentros de este domingo entre River-Belgrano y Racing-Rosario Central, en Córdoba y Salta, respectivamente, se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador para seguir el encuentro (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “pack fútbol”). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TNT Sports.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium o TNT Sports.

Telecentro Play - ESPN Premium o TNT Sports.

DGO - ESPN Premium o TNT Sports.

River Plate vs. Belgrano

El Millonario accedió a esta instancia como segundo de la zona A, con 24 puntos, solo por detrás de Huracán (26), que clasificó en lo más alto. En la última jornada de esa instancia de la Copa de la Liga empató con Instituto en la cancha de Independiente, donde hizo de local a raíz de que su estadio está siendo utilizado para una serie de recitales. El equipo no jugó bien: fue dueño de la pelota pero prácticamente no llevó peligro sobre el arco de su rival. El DT Martín Demichelis se mostró molesto y preocupado tras ese encuentro y sabe que si el equipo no se revela, le será difícil superar a Belgrano.

Belgrano, en tanto, se instaló en los cuartos de final por haber sido tercero en la zona B con 23 unidades. Lideró con 26 Racing, el rival con el que justamente cayó en la última fecha de esa fase regular, por 4 a 1. A poco más de un año de haber vuelto a Primera División, el equipo Pirata conducido por Guillermo Farré (verdugo de River en el mano a mano que hizo descender al Millonario por primera vez en su historia) logró el objetivo primario, el de mantener al equipo en la élite del fútbol argentino y ahora se ilusiona con clasificarlo a una copa internacional: en este caso el faro es la Libertadores 2024.

Posibles formaciones

River Plate: Franco Armani; Santiago Simón, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Manuel Lanzini y Esequiel Barco; Salomón Rondón. DT: Martín Demichelis.

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Matías Moreno, Alex Ibacache; Santiago Longo, Ulises Sánchez, Esteban Rolón, Lautaro Pastrán y Facundo Lencioni; Lucas Passerini. DT: Guillermo Farré.

Racing vs. Rosario Central

Racing, que se clasificó primero en la zona B, y Rosario Central, que lo hizo cuarto en la A, se enfrentan en Salta. Con el buen andar en la etapa inicial del segundo torneo argentino del año, ambos equipos se aseguraron un lugar en competencias internacionales de cara al 2024, aunque la Academia de Avellaneda quedó en deuda por no conseguir la clasificación a la Copa Libertadores (disputará la Sudamericana). El Canalla, por su parte, volverá a jugar el torneo más importante del continente a nivel de clubes tras cuatro años de ausencia.

La dupla técnica de Racing, integrada por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla, contará con el regreso del defensor Leonardo Sigali, quien reemplazará a Tobías Rubio, mientras evalúan si Nazareno Colombo continuará en la zaga central o si Gonzalo Piovi ingresa como segundo marcador central, además de si Gabriel Hauche sigue como delantero o si Maximiliano Romero ocupa ese puesto.

Por el lado de Rosario Central, el entrenador Miguel Ángel Russo tendrá disponibles tanto al lateral derecho Damián Martínez como al central Carlos Quintana, quien se recuperó de una lesión muscular sufrida en la victoria por 3 a 1 sobre River, en el Gigante de Arroyito, en el marco de la penúltima fecha de la zona A. El defensor de 35 años recientemente renovó su contrato con el Canalla hasta 2024, con la firme intención de disputar la Copa Libertadores.

Posibles formaciones

Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Nazareno Colombo o Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Juan Fernando Quintero, Baltasar Rodríguez; Gabriel Hauche o Maximiliano Romero y Agustín Ojeda.

Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Nazareno Colombo o Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Juan Fernando Quintero, Baltasar Rodríguez; Gabriel Hauche o Maximiliano Romero y Agustín Ojeda. Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Carlos Quintana, Facundo Mallo, Alan Rodríguez; Tomás O’Connor, Kevin Ortíz; Jaminton Campaz, Maximiliano Lovera, Ignacio Malcorra y Lucas Martínez Dupuy.