Cuti Romero y Licha Martínez, lesionados: qué les pasó a los defensores de la selección argentina

Los defensores centrales titulares de la selección argentina, Cristian Cuti Romero y Lisandro Martínez, vivieron un fin de semana opaco individualmente hablando en sus clubes, Atlético de Madrid y Manchester United, respectivamente. Los dos se lesionaron. Y si ello se suma a la fractura de mandíbula que padeció el arquero Emiliano Dibu Martínez, el panorama es inquietante.

Vale recordar que la selección argentina ya tiene dos compromisos confirmados: el 13 de noviembre ante Uruguay en la Bombonera y, cuatro días más tarde, en el estadio Mario Kempes de Córdoba, frente a Costa Rica.

La baja del Cuti

El Aleti derrotó (1-0) este sábado a Espanyol, en Barcelona. El zaguero cordobés pidió el cambio tras una hora de partido y, tras realizarse estudios médicos, hoy se confirmó que padece una lesión en un aductor. Es verdad que, a diferencia del padecimiento de Dibu Martínez, la lastimadura de Romero no es grave, pero se estima que estará diez o doce días inactivo.

Cristian Cuti Romero se lesionó y no podrá jugar en Atlético de Madrid durante 10 o 12 días Europa Press Sports - Europa Press

Encumbrado como una pieza muy valiosa del equipo colchonero en poco tiempo, se perderá los próximos dos partidos del conjunto dirigido por el Cholo, Diego Simeone: ante Stuttgart (el martes, en Alemania, por la Champions League) y Deportivo La Coruña (el próximo sábado, en Madrid). En cambio, sí se espera que el defensor campeón del mundo en Qatar 2022 pueda estar listo para el siguiente compromiso del Atlético, ante Levante, el sábado 31 de este mes.

¿Qué ocurrió este domingo con Licha Martínez? Fue otra jornada espinosa para Manchester United (empató 1-1 con Leeds y quedó 13° en la Premier League) y para el argentino: las miradas quedaron sobre él después de criticar a los dirigentes por la falta de refuerzos de jerarquía (después pidió disculpas por sus dichos). Fue titular ante Leeds, pero dejó el campo de juego en el arranque del segundo tiempo, al parecer, por un golpe (con el delantero rival Dominic Calvert-Lewinl) que le impedía continuar. Se sentó en el banco de los suplentes y siguió, con fastidio, el segundo tiempo.

Este domingo, la acción en la que supuestamente se lesionó Lisandro Martínez, al chocarse con Dominic Calvert-Lewin, de Leeds Annabel Lee-Ellis - PA Wire DPA

La tensión por el partido de Manchester United contra Leeds no sólo estuvo concentrada en lo deportivo, sino que el cruce de Licha Martínez con los dirigentes hasta dominó las redes sociales, tanto que en medio de la transmisión oficial se multiplicaron los comentarios cuando el director de cámara enfocó al argentino cuando estaba elongando en pleno partido y, acto seguido, mostró a Jason Wilcox (director deportivo del club) mirando fijo hacia el campo de juego, con rostro de pocos amigos.

Las especulaciones se potenciaron cuando en el segundo tiempo, Martínez fue reemplazado por Noussair Mazraoui: los medios ingleses consideraron que fue una determinación equivocada del entrenador, Michael Carrick, y que estaba vinculado con lo que sucedió en la semana. Sin embargo, después informaron que un golpe en uno de los tobillos fue el motivo que sacó al defensor del partido. Ahora habrá que ver cuánto tiempo está inactivo.