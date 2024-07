Darío Benedetto rescindió su contrato con Boca, pero se fue con palabras de agradecimiento: “Me despido del mejor club del mundo”

Escuchar

Darío Benedetto selló este viernes la rescisión de su contrato con Boca. El centrodelantero, pese a que tenía contrato hasta fin de año, tomó la decisión junto al Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme ya que no era tenido en cuenta por Diego Martínez, entrenador del primer equipo.

Benedetto, tras un primer paso bastante exitoso, con goles y títulos, había regresado a la Ribera desde el 2022, pero esta segunda etapa no fue como él hubiera querido. Y, más allá de que sus palabras no generaron conflicto esta vez, se supo que emigra con tristeza.

“El Club Atlético Boca Juniors ha llegado a un acuerdo con el jugador Darío Benedetto para la rescisión de su contrato con la institución. Luego de conversaciones entre ambas partes se ha definido de común acuerdo poner fin al vínculo contractual que unía a Darío con el Club”, dice el comunicado de la institución. Y agregó: “En sus dos etapas como jugador de Boca disputó 172 partidos, anotó 71 goles y consiguió 6 títulos, convirtiéndose en alguien muy querido por todo el pueblo boquense. Queremos agradecer a Darío por su profesionalismo y dedicación durante su tiempo en nuestra institución, y le deseamos muchos éxitos en sus próximos desafíos”.

Darío Benedetto jugando ante Tigre, en Victoria Walter Manuel Cortina

El Pipa, ya había jugado en el conjunto xeneize entre 2016 y 2019, cuando llegó procedente del América de México bajo la gestión de Daniel Angelici como presidente y mientras estaba Guillermo Barros Schelotto como entrenador. Y rápidamente se convirtió en una sensación entre los fanáticos del club. En ese periodo llegó incluso a sumar minutos con la selección argentina bajo el mando de Jorge Sampaoli y, brevemente, de Lionel Scaloni, aunque nunca se consolidó en el combinado nacional.

En 2019, se trasladó al fútbol europeo, donde anotó 19 goles en más de 70 encuentros entre el Olympique de Marsella de Francia, y Elche español. Tras el tímido paso por Europa, regresó al Boca a mediados de 2022 para un segundo ciclo.

Por su parte, El Pipa publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje de despedida del “mejor club del mundo” y agradeció a los hinchas por hacerse presente “en las buenas y malas”. Más allá de tener sensaciones encontradas con el DT Martínez, a quien había elogiado tras una victoria en la cancha de Tigre no bien había reemplazado a Jorge Almirón, y no terminar del todo bien con el Consejo de Fútbol, se fue en paz.

“Es una mezcla de emociones, muchos recuerdos con esta camiseta. Emocionado de todo lo lindo que he vivido en el club. Hoy me despido del mejor club del mundo, el club de mis sueños”, expresó. “Me despido para siempre como jugador más no como hincha, a partir de ahora soy uno más de ustedes”, agregó.

Y en declaraciones al Canal de Boca agregó: “Quiero agradecer al hincha, el cariño de ustedes me superó mucho. Soy Pipa Benedetto gracias a ustedes y al escudo de Boca. Perdón si en algún momento me he equivocado, soy un ser humano, por ahí puedo cometer errores. Pero siempre di todo por la camiseta, quise lo mejor para el club”.

El segundo ciclo del delantero por el club argentino estuvo marcado por controversias y roces con el entrenador Diego Martínez. Antes de eso, se peleó con dos compañeros: Carlos Zambrano y Agustín Almendra, que fueron muy mediáticas por protagonizarse en el entretiempo de un partido (en el caso del defensor peruano) y en una práctica (en el caso del mediocampista que terminó emigrando a Racing).

Después de un polémico episodio durante un entrenamiento, en el que Diego Martínez se molestó por una respuesta que le dio Benedetto el día después de festejar su cumpleaños, fue perdiendo espacio y finalmente ya no tenía lugar en el equipo, hasta al punto que dejó de ser convocado para importantes partidos.

