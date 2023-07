David Beckham contó los detalles de la llegada de Lionel Messi a Inter Miami

escuchar

Cuando el reloj marcó las 10.15 de la noche en Fort Lauderdale el viernes pasado, Estados Unidos conoció el impacto de Lionel Messi. Toda la previa, toda la expectativa, toda la fiesta por su llegada, todas las celebridades que se hicieron presentes en el estadio DRV PNK y cada uno de los 20 mil hinchas vestidos de negro y rosado consiguieron exactamente lo que buscaban, y con un momento de magia desde un tiro libre en la última jugada, el número 10 se presentó para darle el triunfo a su equipo contra Cruz Azul en su debut para Inter Miami. Poco después, las cámaras televisivas mostraron a David Beckham, el fundador del club y principal motor detrás de su arribo, emocionado hasta las lágrimas.

En aquel momento, el exjugador inglés no pudo evitar pensar en lo que se movilizó para culminar en aquella explosión de euforia: “Todo comenzó con una charla entre copas en una cena”, recordó en una extensa entrevista con el medio The Athletic. “Me acerco a Jorge [Mas, el dueño de la franquicia] y le digo ‘un día Messi tiene que venir a nuestro club’. Quizá haya sido en la primera vez que nos vimos. Eso fue hace diez años, así que siempre estuvo en mi cabeza”, reflexionó sin poder creer aún que lo consiguió: “Supongo que todos los dueños de una franquicia piensan que quieren traer a los mejores jugadores a su club. Pero supongo que no les pasa a todos”.

Sin embargo, las primeras charlas para ejecutar esa posibilidad no se dieron hasta 2019, cuando Beckham y Mas orquestaron un viaje en secreto a Barcelona, sin informar al club donde Messi militaba en aquel momento: “Nos metimos en un hotel, nos encontramos con Jorge Messi e iniciamos la conversación. Simplemente le dije ‘nos gustaría que su hijo juege para nuestro equipo algún día. Sabemos que todavía no puede venir, pero algún día nos gustaría tener a Leo en Miami’”, relató el ex Manchester United y Real Madrid. “Luego Jorge obviamente hizo un trabajo increíble al crear una narrativa sobre lo que podría hacer por el deporte en este país, en la MLS y en Inter Miami”.

Cuando finalmente supo que el capitán argentino decidió emigrar a Miami por sobre las opciones de regresar a Barcelona o aceptar una oferta económica de Arabia Saudita, todo encastró. “Nunca pensé que tendría la misma sensación como dueño que tenía como jugador. Cuando recibí el llamado, me sentí igual a cuando salía a jugar a Old Trafford o Wembley. Le ganamos a toda la competencia para sumar al mejor jugador que jugó a este deporte”, se entusiasmó Beckham. “Esto va a pasar a la historia como uno de los traspasos más grandes del deporte norteamericano. Y estamos hablando del mercado deportivo más grande del mundo. Traer a Messi a Inter Miami, a la MLS, un año después de ganar el Mundial, a un equipo que tiene apenas tres años… es un logro enorme”, agregó.

La presentación de Lionel Messi junto a Beckham y los hermano Jorge y José Mas, un movimiento que el inglés había propuesto desde que fundó Inter Miami CHANDAN KHANNA - AFP

