D.C. United vs. New York Red Bulls por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre D.C. United y New York Red Bulls correspondiente a la jornada 30 de la MLS se disputará este miércoles 14 de octubre a las 20.30 h en el Audi Field, ubicado en Washington, District of Columbia.

El momento de los equipos

D.C. United arriba a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber sufrido una derrota por 4-0 frente a Inter Miami CF en su última presentación. Por su parte, New York Red Bulls llega con los ánimos altos luego de imponerse ante San Diego por 4-1 en la fecha anterior, manteniendo una racha positiva que buscarán extender en su visita a Washington.

Números que anticipan el duelo

El duelo presenta realidades opuestas en cuanto a las sensaciones de sus últimos encuentros, con una ofensiva de los Red Bulls que llega con confianza tras convertir cuatro tantos. El historial reciente entre ambos equipos en la MLS siempre propone encuentros disputados, donde la capacidad de D.C. United para hacerse fuerte en casa será puesta a prueba ante la efectividad mostrada por la visita recientemente.

Lo que está en juego

Para D.C. United, el partido es fundamental para recuperar terreno en la tabla de posiciones de la MLS y dejar atrás el golpe sufrido ante Inter Miami. En contraparte, New York Red Bulls busca consolidar su buen momento y sumar tres puntos vitales que le permitan escalar puestos en la etapa final de la temporada regular.