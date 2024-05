De Paul y Paredes se refirieron a la ausencia de Dybala en la selección argentina

Escuchar

La cuenta regresiva rumbo a los amistosos previos a la Copa América que tendrá la selección argentina a comienzos de junio ya comenzó. Y en ese sentido, Lionel Scaloni ya tiene cerca a la gran mayoría de los 29 futbolistas que convocó para los encuentros contra Ecuador y Guatemala. Uno de los últimos en llegar a nuestro país, donde todos tendrán un par de días libres antes de ponerse a las órdenes del DT en el predio de Ezeiza, fue Julián Álvarez, que aterrizó en el aeropuerto proveniente de Manchester y habló ante los medios.

Como era de esperar, uno de los focos fue River, al que, tal como reconoció, sigue muy de cerca por TV, a pesar de la diferencia horaria que en ciertos casos lo complica. “Obviamente veo a River, por ahí es medio tarde pero trato de mirarlo siempre si al otro día no tenemos partido”. Y en relación al presente del Millonario, resumió con optimismo: “Está bien, los últimos dos partidos no se pudo ganar pero creo que hay equipo y buenos jugadores; ya van a venir los buenos resultados”.

Sobre su presente en Europa, el cordobés ponderó: “Me siento muy bien, terminamos de jugar el sábado y estoy bien. Este año jugué muchos minutos, la mayoría de los partidos, sobre todo en los primeros seis meses, y creo que lo hice de buena forma; así que sí, me siento adaptado a la Premier League y esperemos que lo que venga sea mucho mejor aún”. Además, destacó: “Pudimos volver a ganar el campeonato, competimos hasta lo último en la FA Cup y también en la Champions. El balance es muy bueno”.

Horas antes habían aterrizado el mediocampista de Atlético Madrid, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes. El ex Racing, de 30 años, reflexionó: “Las expectativas siempre son grandes. Tenemos que defender lo que hicimos. A nosotros, como somos los últimos campeones, nos querrán ganar todos. Estamos preparados para afrontar todo eso. Sabemos que somos unos de los favoritos por ser los últimos campeones del mundo y de América, y por tener a Leo. Nos preparamos como si fuera la primera vez. Tenemos mucha ilusión de volver a llevar alegría a la gente”.

De Paul no evitó hablar de un tema sensible, que es la ausencia (por cuestiones futbolísticas) de Paulo Dybala en esta convocatoria: “Obviamente que no esté Paulo es un golpe duro porque es mi amigo y porque lo quiero, pero él también sabe que es parte de todo esto. Si las cosas salen bien, su nombre también está ahí. Todos aportamos nuestro granito de arena”.

De todas maneras, fue contundente: “Scaloni siempre fue claro con nosotros desde el primer momento. Después de ser campeones del mundo nos dijo: ‘Acá hay uno solo que tiene el lugar seguro y es el 10′. Los demás peleamos todos e intentamos hacer lo mejor en nuestros equipos para estar ahí”.

En sintonía, Paredes agregó: “A Paulo lo noté muy triste. Para todo jugador que queda afuera de una lista tan importante como esta seguramente no sea la mejor noticia, pero sé que es lo bastante fuerte para salir de esto”, sostuvo. También arribaron Marcos Acuña, Guido Rodríguez y Nahuel Molina.

Todos los futbolistas tendrán unos días de descanso junto a sus familias luego de la agitada temporada europea antes de sumarse a la delegación argentina que viaje a la Copa América. El primer encuentro de todo el equipo será el 3 de junio en Miami, donde el campeón del mundo se entrenará durante una semana en el estadio del Inter antes del primer amistoso, previsto para el domingo 9 ante Ecuador en Chicago. Cinco días más tarde enfrentará a Guatemala en Washington.

Cuatro futbolistas siguen en competencia y se sumarán el fin de semana próximo. Ellos son Lionel Messi, Franco Armani, Nicolás González y Lucas Martínez Quarta. Y los motivos de cada ausencia es muy particular.

El crack rosarino no jugó el pasado fin de semana ante Vancouver Whitecaps en Canadá por precaución, pero es muy probable que diga presente cuando Inter Miami juegue este miércoles contra Atlanta United por la Major League Soccer.

El arquero de River será titular en su equipo este jueves, cuando en el Monumental reciba a Deportivo Táchira en el cierre de la etapa de grupos de la Copa Libertadores, y el domingo jugará con Tigre, también de local, por la Liga. Armani se perderá el duelo con Riestra.

En tanto, Martínez Quarta y Nico González no viajaron a la Argentina por razones obvias: su equipo, Fiorentina, definirá la Conference League ante Olympiacos este miércoles en Atenas, Grecia. Además de ellos dos habrá otros argentinos en el campo de juego. En el equipo de Firenze están, además de los dos seleccionados, Lucas Beltrán y Gino Infantino, mientras que en el conjunto griego juegan Francisco Ortega y Santiago Hezze.

De no mediar sorpresas, de los 29 nombres convocados por Scaloni saldrán tres para la lista definitiva para la Copa América, que el DT debe presentar el 12 de junio como fecha límite.

Arqueros : Emiliano Martínez (Aston Villa); Franco Armani (River Plate) y Gerónimo Rulli (Ajax).

: Emiliano Martínez (Aston Villa); Franco Armani (River Plate) y Gerónimo Rulli (Ajax). Defensores : Gonzalo Montiel (Nottingham Forest); Nahuel Molina (Atlético Madrid); Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella); Cristian Romero (Tottenham); Germán Pezzella (Real Betis); Lucas Martínez Quarta (Fiorentina); Nicolás Otamendi (Benfica); Lisandro Martínez (Manchester United); Marcos Acuña (Sevilla); Nicolás Tagliafico (Lyon) y Valentín Barco (Brighton).

: Gonzalo Montiel (Nottingham Forest); Nahuel Molina (Atlético Madrid); Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella); Cristian Romero (Tottenham); Germán Pezzella (Real Betis); Lucas Martínez Quarta (Fiorentina); Nicolás Otamendi (Benfica); Lisandro Martínez (Manchester United); Marcos Acuña (Sevilla); Nicolás Tagliafico (Lyon) y Valentín Barco (Brighton). Mediocampistas : Guido Rodríguez (Real Betis); Leandro Paredes (Roma); Alexis Mac Allister (Liverpool); Rodrigo De Paul (Atlético Madrid); Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen); Enzo Fernández (Chelsea); Giovani Lo Celso (Tottenham).

: Guido Rodríguez (Real Betis); Leandro Paredes (Roma); Alexis Mac Allister (Liverpool); Rodrigo De Paul (Atlético Madrid); Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen); Enzo Fernández (Chelsea); Giovani Lo Celso (Tottenham). Delanteros: Ángel Di María (Benfica); Valentín Carboni (Monza); Lionel Messi (Inter Miami); Ángel Correa (Atlético de Madrid); Alejandro Garnacho (Manchester United); Nicolás Gonzalez (Fiorentina); Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Julián Álvarez (Manchester City).

¿Cuándo debuta Argentina en la Copa América 2024?

La selección argentina debutará el jueves 20 de junio en el primer partido del certamen que lo tiene como campeón vigente, por el título ganado en 2021 en el Maracaná. Desde las 21 de nuestro país enfrentará a Canadá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

Cinco días más tarde, el martes 25 a las 22, enfrentará a Chile en el estadio MetLife de East Rutherford, New Jersey. Perú será el último rival del Grupo A: se verán las caras el sábado 29 a las 21 (hora argentina) en el Hard Rock de Miami.

La etapa de grupos concluye el 2 de julio. Allí quedarán conformados los cuartos de final, que se disputarán entre el 4 y el 6 de julio, mientras que las semifinales están programadas para el 9 y 10 de julio. La final se jugará el domingo 14 de julio a las 21 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami y el partido por el tercer puesto será un día antes.

